Conflict in Kaukasus tussen Nagorno-Karabach en Azerbeidzjan laait op

Een afbeelding van het Armeense ministerie van Defensie met naar verluidt een Azerbeidzjaanse tank die wordt vernietigd door het Armeense leger aan de frontlinie van de zelfverklaarde Republiek Nagorno-Karabach. Beeld EPA

Armenië heeft de staat van beleg afgekondigd en zijn mannelijke bevolking gemobiliseerd na het opnieuw opgelaaide conflict met Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach. Beide partijen maakten melding van dodelijke slachtoffers.

Het Zuid-Kaukasische Azerbeidzjan zegt zeven dorpen te hebben heroverd in de conflictregio. De gebieden zijn zondag tijdens de militaire operatie bevrijd van de Armeense bezetting, vertelde minister van Defensie Zakir Hasanov in Bakoe aan Azerbeidzjaanse media.

Het zou gaan om gebieden in de regio’s Füsuli en Jabrayil. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev sprak over een militaire operatie ter verdediging tegen agressie vanuit Armenië.

Vrijwilligers van de Armeense revolutionaire Federatie melden zich vandaag om naar het front te trekken. Beeld EPA

Schrikbeeld

“Het Azerbeidzjaanse leger voert momenteel aanvallen uit tegen de militaire posities van de vijand,” zei Aliyev in Bakoe. De militaire operatie is een reactie op de aanhoudende provocaties vanuit Armenië. De Armeense regering verwerpt dit en gaf Azerbeidzjan opnieuw de schuld van de escalatie. Armenië maakte melding van talrijke doden en gewonden en van ernstige verwoestingen in Nagorno-Karabach.

De ergste botsingen sinds 2016 hebben het schrikbeeld opgewekt van een nieuwe oorlog tussen aartsvijanden Azerbeidzjan en Armenië, die al decennialang verwikkeld zijn in een territoriaal geschil over de door Armenië gesteunde afgescheiden regio Nagorno-Karabach.

Oproepen en waarschuwing

EU-president Charles Michel is erg bezorgd. ‘De militaire actie moet dringend stoppen om verdere escalatie te voorkomen,’ twittert de raadsvoorzitter. Hij roept beide partijen op onmiddellijk en zonder voorwaarden terug te keren naar de onderhandelingstafel.

De Franse regering deed een soortgelijke oproep, kort nadat Armenië en Nagorno-Karabach alle mannelijke inwoners hadden gemobiliseerd. Frankrijk is samen met de VS en Rusland medevoorzitter van de Minsk-groep, die bemiddelt tussen het christelijke Armenië en het islamitische Azerbeidzjan. Rusland, traditioneel op de hand van Jerevan, riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en het begin van besprekingen om de situatie te stabiliseren.

Turkije heeft uitgehaald naar Armenië over de botsingen. In een verklaring op Twitter naar aanleiding van een telefoontje met de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev, riep de Turkse president Tayyip Erdogan het Armeense volk op om zich te verzetten tegen hun leiders. Die zouden het land ‘naar een catastrofe sleuren’, aldus Erdogan. De Turkse president benadrukte dat Ankara’s solidariteit met Bakoe ‘steeds zou blijven bestaan’.

“Armenië heeft eens te meer laten zien dat het de grootste bedreiging voor de vrede in de regio is,” zei Erdogan, die zich stoorde aan de lauwe internationale veroordelingen van het conflict onvoldoende was geweest. Armenië reageerde niet onmiddellijk op de kritiek, maar zei dat de Azerbeidzjaanse troepen zondag als eerste schoten. Turkije steunt traditioneel Azerbeidzjan dat een moslimmeerderheid heeft. De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar zei Azerbeidzjan met ‘alle middelen’ bij te staan. ‘Zoals altijd,’ vulde president Erdogan aan op Twitter. Hij beschuldigde buurland Armenië ervan ‘de grootste bedreiging voor vrede en stabiliteit’ in de regio te zijn.

Armeense artillerie. Beeld EPA

Bezorgd

De drie covoorzitters van de Minsk-groep onder de paraplu van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) laten in een verklaring weten bezorgd te zijn over de ‘grootschalige militaire acties’ langs de zogenoemde contactlijn. “We veroordelen het gebruik van geweld krachtig en betreuren het zinloze verlies aan levens, onder wie burgers.” Het trio roept de strijdende partijen op te onderhandelen over een duurzame oplossing van het conflict.

Paus Franciscus zei in Rome te bidden voor vrede in de Kaukasus. Hij vroeg beide partijen hun goede wil te tonen en in te zetten op dialoog en onderhandeling. Marija Pejčinović Burić, secretaris-generaal van de Raad van Europa, wees erop dat beide landen zich bij hun toetreding hebben gecommitteerd aan een vreedzame oplossing van het conflict.

Het Azerbeidzjaanse leger zei zondag dat algehele mobilisatie niet nodig is omdat de strijdkrachten al volop bemand zouden zijn.

Federatie Armeense Organisaties in Nederland geschokt door geweld