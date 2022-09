Conflict Azerbeidzjan en Armenië laait opnieuw op: doden en aanvallen op burgerdoelen gemeld

Een Armeense soldaat nabij de betwiste regio Nagorno-Karabakh. Beeld REUTERS

Dinsdagochtend was er een wapenstilstand bereikt, maar kort daarna meldden Azerbeidzjaanse media dat die alweer was verbroken. Hoe de gevechten zijn begonnen, is onbekend. De landen beschuldigen elkaar van provocaties.

Azerbeidzjan beschuldigt Armenië ervan dat het land maandagavond troepen langs de grens verzamelde en nieuwe mijnen in het grensgebied legde. Daarom zegt het land ‘lokale acties’ te hebben uitgevoerd, ‘strikt gericht op militaire doelen’.

Het Armeense ministerie van Defensie meent juist dat het land maandagavond ‘grootschalig werd geprovoceerd door Azerbeidzjan, waarna een proportionele reactie werd gelanceerd’.

De precieze locaties van de aanvallen zijn niet onafhankelijk bevestigd, maar lokale journalisten melden dat er steden zijn beschoten in Armenië zelf, zoals Jermuk en Goris.

Nagorno-Karabach

Dat zou een hevige escalatie zijn in het conflict. Tot nu toe vond de strijd tussen de buurlanden vooral plaats in Nagorno-Karabach, een enclave binnen Azerbeidzjan waar beide landen aanspraak op doen. In 2020 werden ruim zesduizend mensen gedood tijdens een zes weken durende oorlog in het betwiste gebied.

De Armeense premier Nikol Pasjinian heeft met de Franse president Macron en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gebeld in een poging de gevechten te stoppen. Blinken riep de strijdende partijen daarop op de wapens neer te leggen.

Pasjinan heeft ook aan Rusland hulp gevraagd. Armenië vormt samen met Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Belarus een militair bondgenootschap via de Organisatie voor het Verdrag inzake Collectieve Veiligheid.

Geopolitieke verschuivingen

Net als bij de Navo, zijn leden van dat bondgenootschap verplicht elkaar te hulp te schieten als ze worden aangevallen. In het verleden heeft Rusland dat ook gedaan, maar nu heeft het land zijn handen vol aan de oorlog in Oekraïne. De Russische president Poetin heeft nog niet op het verzoek van Armenië gereageerd.

Waarnemers denken dat Azerbeidzjan de geopolitieke onrust in zijn voordeel wil gebruiken. Azerbeidzjan wordt door de Europese Unie gezien als een belangrijke nieuwe gasleverancier nu Europa van het Russische gas wordt afgekoppeld.

In juli sloot Brussel een nieuwe gasdeal met Azerbeidzjan, waarmee het land de gasexport naar de EU de komende vijf jaar moet gaan verdubbelen. EU-commissievoorzitter Von der Leyen noemt Azerbeidzjan een ‘betrouwbare energieleverancier’.