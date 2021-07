Clinton had geen zin in thee met de Queen

President Bill Clinton in 1997 met de Britse premier Tony Blair. Beeld Getty Images

Dat staat in vrijgegeven Britse archiefstukken. De afwijzing is op zichzelf al opmerkelijk, maar de reden maakt het verhaal nog opvallender: Clinton wilde ‘toerist spelen’ en een Indiaas restaurant bezoeken.

Pijnlijk voor de Britten, die gespannen uitkeken naar het bezoek. Tony Blair was vier weken eerder benoemd als premier. Thee met de Queen zou een fijne aftrap hebben betekend. Alles voor de ‘special relationship’.

Maar het liep anders, Clinton had geen zin. Ook andere Britse voorstellen – zoals een jamsessie met Clinton op de saxofoon en Blair op de gitaar – haalden het niet.

Uiteindelijk draaide de ontmoeting uit op een persconferentie en een diner in een Frans restaurant. Of Clinton alsnog ook ergens een curry met naan heeft besteld, staat niet in de Britse archiefstukken.