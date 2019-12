Chinese wetenschapper die genen baby's aanpaste krijgt drie jaar cel

He Jiankui Beeld AP

He Jiankui maakte in november 2018 bekend dat hij een gentechnologie, genaamd Crispr-Cas9, had gebruikt om de genen van embryo's van een tweeling aan te passen.

De bekendmaking van He zorgde voor verontwaardiging en afkeuring in de hele wereld. Hij werd kort hierna onder huisarrest geplaatst en ontslagen door zijn werkgever de universiteit in Shenzhen.

De wetenschapper wilde de kinderen hiv-resistent maken. Chinese autoriteiten lieten in 2018 al weten dat He alleen en op eigen initiatief heeft gehandeld en dat hij zijn eigen financiering regelde. Ook zou hij meerdere richtlijnen hebben overtreden.

Het Chinese ministerie van Wetenschappen bepaalde eerder al dat Jiankui zijn onderzoek moest stoppen. Het departement noemde de baby’s ‘van buitengewoon afschuwelijke aard’. De wetenschapper maakte via een video op YouTube bekend dat er twee ‘mooie kleine Chinese meisjes genaamd Lulu en Nana werden geboren, huilend en net zo gezond als elke andere baby.’

Immuun voor aids

Het zijn de eerste mensjes ter wereld die genetisch zijn gemanipuleerd. Via ivf is het sperma van hun vader Mark bij de eicel van hun moeder Grace gebracht. Vervolgens (ze waren toen nog maar een cel groot) zegt Jiankui ‘genenchirurgie’ te hebben toegepast op hun dna. ‘Daarmee is de toegangspoort weggehaald waardoor het hiv-virus naar binnen kan om iemand te infecteren,’ zegt hij. Met als resultaat dat een van de meisjes nu voor de rest van haar leven immuun zou zijn voor aids. Tot nu toe is er geen onafhankelijke bevestiging van zijn bewering.

De in de VS gepromoveerde wetenschapper meldde later trots te zijn op zijn werk en dat de wetenschap meer moet doen om mensen met ziekten te helpen.