Chinese militairen ruimen op in Hongkong

Leden van het Chinese Volksleger zijn zaterdag plots in het straatbeeld van Hongkong verschenen. Tientallen militairen ruimden stenen op die betogers hadden achtergelaten. De lokale regering van Hongkong zegt niet te hebben gevraagd om hulp van het Chinese leger.

Gekleed in korte broek en T-shirt ontmantelden ze met blote handen barricades die waren opgeworpen, aldus de zender RTHK. Daar heeft het leger zelf het initiatief toe genomen, zei een woordvoerder van het bestuur van de metropool, zonder er een oordeel over te geven.

Het Chinese volksleger heeft zich tot nog toe niet nadrukkelijk vertoond in de autonome regio Hongkong waar betogers al maandenlang demonstreren tegen de groeiende politieke inmenging door Peking. Het leger heeft barakken in de wijk Kowloon Tong.

Hongkong was tussen 1841 en 1997 een Britse kroonkolonie. Terwijl China communistisch werd, was het westerse kapitalisme het systeem in Hongkong. Onder Chinese druk gingen de Britten uiteindelijk akkoord met een overdracht in 1997. De afspraak was wel dat Hongkong nog zeker 50 jaar een speciale status zou houden, met eigen wetten en een eigen bestuur.

De massaprotesten van dit jaar begonnen toen de regering een nieuwe uitleveringswet had voorgesteld, die uitlevering mogelijk zou maken van verdachten van zware misdrijven aan landen waarmee Hongkong geen specifiek uitleveringsverdrag heeft gesloten. Tegenstanders vreesden dat China op die manier uitlevering zou kunnen eisen van politieke tegenstanders. Regeringsleider Carrie Lam trok de omstreden wet uiteindelijk in.