Chinese leider Xi staat vierkant achter Poetin: Navo en VS moeten hun plek kennen

In de verlaten stad Pripjat, onder de rook van Tsjernobyl, houden Oekraïense militairen een oefening. Beeld REUTERS

De leiders van Rusland en China troffen elkaar gisteren vlak voor de opening van de Olympische Spelen in Peking. Ze hebben elkaar gevonden in hun afkeer van Amerikaanse bemoeienis van wat zij ‘binnenlandse aangelegenheden van soevereine landen’ noemen.

‘Warme en constructieve’ ontmoeting

Tijdens de ‘zeer warme en constructieve’ ontmoeting koos Xi Jinping nadrukkelijk de kant van Vladimir Poetin door zich uit spreken tegen Navo-expansie naar het oosten, richting de grens met Rusland.

Hij steunt daarmee de eis die Rusland op tafel heeft gelegd: geen Navo-lidmaatschap voor Oekraïne. Tegelijkertijd vond hij Poetin aan zijn zijde als het gaat om ‘Amerikaanse bemoeienis’ in Hongkong en Taiwan. De VS zouden daar demonstraties steunen die het gezag van China ondermijnen (in Hongkong) en zich uitspreken voor onafhankelijkheid (van Taiwan). Dit is allebei tegen het zere been van China.

Nieuwe dreiging

In Brussel sloeg secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg alarm over een nieuwe dreiging aan de oostgrens van Europa. Volgens hem is Rusland bezig met een grote troepenopbouw in Belarus, ‘de grootste sinds de Koude Oorlog’. Het zou gaan om 30.000 soldaten, straaljagers, raketten en luchtafweersystemen. “Het Westen moet zich voorbereiden op het ergste,” aldus Stoltenberg.

De Navo heeft inmiddels de ‘paraatheid van de troepen verhoogd’ en overweegt meer soldaten naar de zuid- en oostgrens van Europa te sturen. Stoltenberg is in dit kader ook blij met de duizenden extra troepen die de VS heeft beloofd voor Duitsland, Polen en Roemenië. “Dit is een krachtig signaal van Amerikaanse betrokkenheid,” zei hij.

Video van ‘nepaanval’

De Amerikanen beschuldigen de Russen van plannen voor het uitlokken van een gewapend conflict. Er zou een door Rusland gefabriceerde video klaarliggen met beelden van een aanval op Russisch grondgebied of op Russisch-sprekenden in het oosten van Oekraïne.

Het zou gaan om ‘zeer grafische’ beelden, compleet met lijken, verwoeste gebouwen, acteurs die de treurende bevolking spelen en Oekraïense nepwapens. Deze ‘nepbeelden’ zouden door Rusland vervolgens gebruikt worden als rechtvaardiging voor een inval in Oekraïne.

“We weten niet helemaal zeker of dit is wat ze gaan doen, maar we weten wel dat dit een serieuze optie is die op tafel ligt,” zo zei een hoge Amerikaanse functionaris tegen de zender MSNBC. Er is echter geen bewijs geleverd voor deze beschuldigingen. De Russen doen die dan ook af als ‘destructief’.

Uitzendverbod RT

Ook op mediagebied is weer een slag uitgevochten. De Russische autoriteiten hebben aangekondigd dat de redactie in Moskou van de Duitse nieuwsorganisatie Deutsche Welle dicht moet. Het is een reactie op een eerder besluit van de Duitse overheid om de Duitstalige editie van Russia Today uit de lucht te halen.

Die begon op 22 december met uitzenden, maar moest na een week op zwart, omdat hij volgens de Duitsers niet de benodigde uitzendvergunning had. Er is blijkbaar wel een Servische licentie, maar die zou niet geldig zijn volgens Europees recht.

RT staat onder controle van de Russische staat en zendt in meerdere talen uit, waaronder Engels, Frans en Arabisch. De zender is al vaker beschuldigd van propaganda en het verspreiden van desinformatie. Volgens Moskou is de situatie duidelijk: “Een Russische mediaorganisatie, of liever: een internationale mediaorganisatie, mag niet uitzenden in Duitsland. Dit is een beperking van de vrijheid van meningsuiting.”