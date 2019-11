Chinese jongeren mogen niet meer ’s nachts gamen

Beeld ANP XTRA

Niet gamen na 22 uur ’s avonds, doordeweeks maximaal 90 mi­nuutjes per dag en in het weekend niet meer dan 3 uur. Leg menig Amsterdamse puber zo’n streng gameregime op en de koffers zijn wel zo’n beetje gepakt. In China wordt het de keiharde realiteit. Daar heeft de regering gisteren nieuwe gameregels ge­lanceerd, die videospelverslaving onder jongeren moeten terugdringen.

De game-industrie in China is met honderden miljoenen spelers een van de grootste ter wereld en brengt jaarlijks tientallen miljoenen dollars op in het land.

Maar de Chinese Communistische Partij neemt de vermeende gevaren van het online vermaak zeer serieus, vooral sinds president Xi Jinping aan de macht is gekomen. Bepaalde games zijn door de partij bestempeld als ­‘vergif’ en buitenlandse games zijn verbannen. Ook zorgt lang­durig gamen volgens de partij voor oogproblemen en verslechterde concentratie op school.

Idenficatienummers

De regels gaan gelden voor Chinezen tot 18 jaar oud. Om er zicht op te hebben wie minderjarig is en wie niet, moeten gamers volgens de nieuwe regels hun echte naam en identificatienummers verbinden aan hun online accounts. Onderdeel van de nieuwe koers is ook dat jonge gamers niet meer dan 57 dollar per maand aan in-game aankopen kunnen doen.

Het is aan de game-aanbieders in China om de regels te implemen­teren. Veel gamemakers zouden al geanticipeerd hebben op het nieuwe regime en dat volgens The New York Times al hebben doorgevoerd.

Dat ze dat doen, is in hun eigen belang. Chinese games worden strikt gereguleerd en in het verleden zijn games al voor kleinere afdwalingen van de lijn van de Communistische Partij verboden.