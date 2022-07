Chinese jongere is te hoog opgeleid of te laag – een baan zit er hoe dan ook niet in

Alice Song (23)

“Het liefst zou ik in een staatsbedrijf werken, of op een andere plek in het systeem. Als lid van de partij heb ik idealen. Ik zocht een baan in partijpromotie of discipline-inspectie. Alle partijcomités in grote bedrijven hebben dat soort posities. Maar ze zitten niet te wachten op mensen die Engels gestudeerd hebben, blijkt nu. Ik faalde bij het ambtenarenexamen én voor het toelatingsexamen tot de masteropleiding.”

“Ik zou een baan in de buitenlandse handel kunnen zoeken, maar dat is heel stressvol en je moet er veel voor overwerken. Wat ik nu nog kan doen, is leraar of vertaler worden. Leraren raken nu massaal werkloos, dus ik denk dat het vertaalwerk wordt.”

“Mijn familie wil dat ik terugkom naar Shandong, maar daar hebben ze geen studenten zoals ik nodig. Daar zijn alleen banen waarbij je genoeg hebt aan een middelbareschooldiploma.”

Rachel Wang (26)

“Journalist lijkt me een eerbaar beroep en ik dacht dat ik dingen kon doen waar gewone mensen de kans niet voor krijgen. Het glanzende stereotype van een televisieverslaggever trok me aan. Maar dat is geen gewone baan, dus niet makkelijk te vinden. Mensen zeggen me dat ik geschikt ben om marktonderzoek te doen en zelf ben ik geïnteresseerd in marketing.”

“Voorlopig huur ik een kamer vlak bij school en oefen ik mijn sollicitatievaardigheden. Soms wil ik alleen maar huilen, maar het is mijn eigen schuld, ik ben te snel afgeleid. Ik ontken niet dat het een moeilijke markt is, hoor. Maar eerst snapte ik niet waarom zo veel mensen zich opgaven voor het ambtenarenexamen, nu begrijp ik het wel.”

Dawn Wang (23)

“Ik heb materiaalkunde gestudeerd. Ik kon niet kiezen en deze studie stond het beste aangeschreven. Inmiddels heb ik zo’n honderd bedrijven benaderd, maar omdat we tijdens de studie geen tijd hadden voor stages, word ik bij de helft van de sollicitaties meteen afgewezen omdat ik geen ervaring heb. Sinds april werk ik voor een internetbedrijf als software-engineer.”

“Het zit in mijn karakter om me snel zorgen te maken. Ik heb het gevoel dat ik op school niets heb geleerd, geen vaardigheden in elk geval.”

“Vorig jaar woonde ik even bij mijn ouders, terwijl klasgenoten een baan in een goed bedrijf vonden. Het maakte me nerveus, maar op hetzelfde moment raakte ik verlamd. Het lukt me niet om meerdere keren per dag op gesprek te gaan. Ik kan het gewoon niet.”