Chinese druk op Taiwan bereikt hoogtepunt

Chinese bommenwerper op foto die werd vrijgegeven door het Taiwanese ministerie van Defensie. Beeld EPA

De Chinese vliegtuigen waagden zich, zoals vaker de laatste tijd, in de zone waarin ze zich volgens de Taiwanese autoriteiten moeten identificeren. Omdat ze dit niet doen, reageert Taiwan door de communicatie van de Chinezen te verstoren, eigen toestellen te laten opstijgen en luchtafweer in stelling te brengen.

Ook de Chinese marine waagt zich geregeld in de wateren rond Taiwan. Peking beschouwt het eiland voor de kust als een opstandige provincie, die weer onder centraal gezag gebracht moet worden. De druk neemt de laatste tijd toe en heeft de afgelopen dagen een nieuw hoogtepunt bereikt.

Het is niet duidelijk waarom China juist nu zo actief is, wellicht speelt mee dat op 1 oktober de nationale feestdag werd gevierd, ter herdenking van de oprichting van de Communistische Partij in 1949.

Al decennia zelfstandig

Taiwan is in de praktijk al decennia een zelfstandig, democratisch bestuurd land. Maar door Chinese druk zijn er heel weinig regeringen die het ook als zodanig erkennen. Ook de VS heeft geen officiële diplomatieke betrekkingen met de regering in Taipei, maar biedt wel militaire en politieke steun. President Biden zet het anti-Chinese beleid van zijn voorganger Trump in grote lijnen voort.

‘We verzoeken Peking dringend te stoppen met zijn militaire, diplomatieke en economische druk en dwang tegen Taiwan,’ liet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren weten in een verklaring. China hekelde daarop de Amerikaanse ‘provocatieve acties’, zoals wapenverkoop aan Taiwan. Die ‘schaden de Amerikaans-Chinese betrekkingen’.

“China zal alle noodzakelijke tegenmaatregelen nemen en vastberaden elk Taiwanees onafhankelijkheidsplan verpletteren,” zei Hua Chunying van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking. Vrijdag stuurde China al 38 vliegtuigen richting Taiwan, zaterdag nog eens 39 en zondag vlogen er 16 toestellen rond het eiland.

Ook met een ander land in de regio heeft China het aan de stok, vanwege militaire provocaties. De regering van Maleisië heeft gistermorgen de Chinese ambassadeur ontboden in hoofdstad Kuala Lumpur, nadat Chinese schepen de territoriale wateren zouden zijn binnengedrongen.

Territoriale wateren

‘De positie en stappen van Maleisië zijn gebaseerd op internationaal recht, en zijn ter verdediging van onze soevereiniteit en de soevereine rechten in onze wateren,’ meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Maleisië vermeldde niet waar in de territoriale wateren de Chinese schepen waren gezien. Het ministerie zei wel dat alle kwesties aangaande de Zuid-Chinese Zee vredelievend en constructief moeten worden opgelost.