China staat open voor overleg met VS over wapenbeheersing

Van concrete afspraken over het inperken van het nucleaire arsenaal, zoals de VS met Rusland heeft, is nog lang geen sprake, temperde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan de verwachtingen dinsdag maar vast. In de virtuele top tussen president Xi Jinping en Joe Biden is alleen toegezegd verder te praten over wapenbeheersingsverdragen. Niettemin is de intentie die de Chinese president tijdens de virtuele top heeft uitgesproken een stapje te noemen richting meer samenwerking met de Verenigde Staten op dit gebied, zij het een bescheiden stapje.

De Amerikanen dringen er al jaren bij China op aan om zich samen met de VS en Rusland aan te sluiten bij een nieuw wapenbeheersingsverdrag. Maar de regering in Peking heeft daar altijd vriendelijk voor bedankt. China heeft geen trek in zulke afspraken, omdat het land nog altijd een veel kleiner nucleair arsenaal dan Koudeoorlogrivalen Rusland en de VS zegt te hebben. En dat klopt: Amerika en Rusland hebben beide ruim boven de vijf duizend kernkoppen opgeslagen liggen. China heeft er ‘slechts’ zo’n 300.

Langeafstandsraketten

Het Chinese nucleaire arsenaal groeit echter snel. Sneller dan lang werd aangenomen. De Amerikaanse inlichtingendienst FBI meldde deze maand in zijn jaarrapport dat de nucleaire generatoren in China op volle toeren draaien. Aan het eind van dit decennium zou de een na grootste economie ter wereld volgens de FBI minstens duizend kernkoppen hebben. Bovendien spurt de Chinese technologie voor het lanceren van die wapens vooruit. Op het gebied van hypersonische langeafstandsraketten zijn ze de Amerikanen mogelijk al voorbij.

Niet voor niets was wapenbeheersing een van de hot topics op de virtuele top tussen Biden en Xi, maandagnacht Nederlandse tijd. Dat die niet tot doorbraken of afspraken heeft geleid, werd kort na de ontmoeting al bekend. Dat dus wel het voornemen is uitgesproken om verder te praten over het inperken van wapens, kwam naar buiten tijdens een webinar dat nationale veiligheidsadviseur Sullivan dinsdag hield.

“We zullen de samenwerking intensiveren om te voorkomen dat de competitie afglijdt in conflict,” aldus Sullivan bij de online lezing van het Brookings Instituut.

Het was waar zowel Biden als Xi de nadruk op legde in het 3,5 uur durende overleg: competitief blijven, zonder op conflict aan te sturen. Het leek zelfs ook gemoedelijk te zijn geweest tussen de twee, als je de gefilmde eerste minuten bekijkt van het verder besloten gesprek: er werd gelachen en Xi noemde Biden ‘zijn oude vriend’. Maar uit de levensgrote verschillen in de officiële kennisgeving van beide kampen blijkt dat de koude lucht niet echt is opgeklaard. Met name wat betreft de spanning over Taiwan, momenteel hét heikele punt tussen de grootmachten, is de spanning tussen beide landen onveranderd groot.