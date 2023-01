China schort Japanse en Koreaanse visa op als vergelding voor coronatestplicht. Mogen EU-burgers straks ook China niet meer in?

Passagiers die uit China aankomen, bereiden zich voor op hun coronatest in een testcentrum op de Incheon International Airport in Incheon, Zuid-Korea. Beeld Ahn Young-joon/AP

Eerst liet de Chinese ambassade in Seoel op dinsdag weten dat Zuid-Koreanen voorlopig – tot ‘de discriminatoire inreismaatregelen’ worden opgeheven – niet meer op een reisvisum kunnen rekenen. Niet veel later volgde vanuit de ambassade in Tokio hetzelfde bericht voor Japanners.

De Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Yoshimasa Hayashi noemde het Chinese besluit ‘betreurenswaardig’. Tokio had volgens hem via diplomatieke kanalen geprotesteerd tegen de maatregel, maar dat mocht dus niet baten.

Ook testplicht in Nederland

Peking had al gewaarschuwd met een reactie te komen tegen landen die een coronatestplicht invoerden voor reizigers uit China. De vraag is nu of ook reisrestricties voor andere landen zullen volgen. Net als Japan en Zuid-Korea, besloten meerdere EU-lidstaten, de VS, Canada en Australië de coronatestplicht voor reizigers uit China weer van stal te halen, toen Peking te midden van een hevige corona-uitbraak de grenzen na drie jaar strikte coronamaatregelen weer opende. Sinds deze week geldt ook in Nederland een testverplichting voor reizigers uit China.

Hoewel China vergelijkbare testvereisten oplegt aan alle reizigers, noemde Wang Wenbin, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de inreisbeperkingen voor reizigers uit China ‘discriminerend’ en zei dat het land ‘wederzijdse maatregelen’ zou nemen.

Waarnemers betwijfelen echter of China met een vergelijkbaar inreisverbod tegen EU-burgers zal komen. Peking is immers recent met een charmeoffensief begonnen om de banden met de EU aan te halen. Een inreisverbod voor Europeanen zou de al flink verzuurde relatie niet ten goede komen. Bovendien kan China de inkomsten van toerisme na drie jaar lockdown goed gebruiken om de dalende economische groeicijfers te keren.

Samenwerking Japan en VS

Achter de maatregelen tegen Japan en Zuid-Korea, zit volgens Wen-Ti Sung, een politicoloog aan het Australian Centre on China in the World, een andere verklaring: het ongenoegen van Peking over de steeds nauwere samenwerking tussen Japan en de VS.

“China zit in zijn maag met de nauwere veiligheidssamenwerking van Japan met de Verenigde Staten aangaande Taiwan,” zegt Sung tegen The Guardian, doelend op recente aankondigingen van Japan om de defensie-uitgaven te verhogen en de militaire samenwerking met de VS te versterken. “Zuid-Korea lijkt in de mix te worden gegooid zodat China’s sancties tegen Japan meer ‘op principes gebaseerd’ lijken.”