China rekruteert voormalige westerse gevechtspiloten om achter zwakke plekken te komen

Een voormalige Amerikaanse gevechtspiloot is in Australië gearresteerd vanwege zijn connectie met de Chinese strijdkrachten. En hij is bij lange na niet de enige.

Gepensioneerde gevechtspiloten liggen onder het vergrootglas bij westerse geheime diensten, omdat sommige zich verhuren als consultant aan het Chinese leger. China biedt lucratieve contracten aan om strategische en tactische informatie te krijgen. Westerse inlichtingendiensten en regeringen zijn verontrust door deze vorm van spionage.

In Australië is in oktober Daniel Duggan (54) gearresteerd. Hij wordt omschreven als een voormalige top gun-piloot van de Amerikaanse marine. Duggan is inmiddels genaturaliseerd tot Australiër; de aanhouding gebeurde op verzoek van de Amerikanen. Duggan zit vast onder hetzelfde strenge regime als terroristen. Zijn advocaat beklaagde zich deze week over de ‘excessieve’ behandeling.

Tot nu toe wordt hij nergens van beschuldigd; de Amerikaanse verdenkingen zijn geheim. Washington moet voor 20 december met een uitleveringsverzoek komen; anders komt Duggan vrij.

Geheime Amerikaanse documenten gestolen

Duggan verliet de marine als majoor, die in zijn laatste baan werkte als tactisch vlieginstructeur. Rond 2014 ging hij naar Peking. Vlak voor zijn arrestatie keerde hij terug uit China naar het Australische platteland, waar hij met zijn gezin woont. De verdenking dat hij met het Chinese leger geheimen heeft gedeeld komt mede door zijn relatie met een vroegere Chinese zakenman, Su Bin. De laatste werd in 2014 opgepakt voor het stelen van geheime Amerikaanse documenten met ontwerpen van gevechtsvliegtuigen en onderdelen, die hij aan Chinese militairen gaf. Su Bin bekende en werd door een rechter in Los Angeles veroordeeld tot 46 maanden gevangenisstraf.

Duggan en Su werkten zo’n tien jaar geleden voor een Zuid-Afrikaanse vliegschool, de Test Flying Academy of South Africa (TFASA). Deze particuliere luchtvaartacademie is in de schijnwerpers komen te staan, want het lijkt erop dat het bedrijfje ex-gevechtspiloten die gevlogen hebben met Typhoons, Jaguars, Harriers en Tornado’s rekruteert voor de Chinese luchtmacht.

TFASA zou contracten regelen voor trainingsmissies in China. Die piloten kunnen de Chinezen veel wijzer maken over de aanvalscapaciteiten van deze toestellen, maar ook over de zwakheden. Tot nu toe lijken er geen F-35-piloten betrokken. De F-35, ofwel de JSF, is het modernste Amerikaanse gevechtsvliegtuig, dat ook bij de Nederlandse luchtmacht wordt gebruikt.

Brits onderzoek

De Britse veiligheidsdienst doet inmiddels onderzoek naar TFASA en de banden met het Chinese militaire apparaat. De Britse regering kondigde in oktober aan dat er dertig gepensioneerde gevechtspiloten uit het Verenigd Koninkrijk in China werken. Dat is niet verboden, maar de regering in Londen vreest dat ze met hun nieuwe werkgever weleens geheimen kunnen delen die vallen onder de Official Secrets Act, de geheimhoudingswet.

Het Britse ministerie van Defensie kondigde aan de wet op geheimhouding voor militairen verder aan te scherpen, waardoor het voor China niet meer mogelijk is om voormalige RAF-piloten te rekruteren. De Britten vinden dat die piloten veel te veel weten over de toestellen, werkwijzen, strategieën en tactieken. China is daar uitermate in geïnteresseerd, ook vanwege de westerse steun aan Taiwan, dat China tot zijn eigen grondgebied rekent en dreigt in te nemen.

Ook bij de strijdkrachten van Nieuw-Zeeland zijn de alarmbellen afgegaan. Vier voormalige piloten werken inmiddels voor het Zuid-Afrikaanse TFASA. Een legerwoordvoerder liet in oktober aan persbureau Reuters weten dat het gepensioneerde militairen vrijstaat om overal te werken, maar dat bepaalde beslissingen toch repercussies kunnen hebben als ze botsen met het nationale belang van Nieuw-Zeeland.

Relatie ernstig bekoeld

De relatie tussen China en Nieuw-Zeeland is door allerlei conflicten inmiddels ernstig bekoeld. Het lijkt erop dat de vier medewerkers van TFASA onderwerp zijn van onderzoek door de Nieuw-Zeelandse leger naar de aard van hun werkzaamheden voor China.

Inmiddels heeft het Australische ministerie van Defensie een speciaal onderzoeksteam gelanceerd om erachter te komen of Australische piloten werken voor China, en om na te gaan hoe China werft. De Australische minister van Defensie, Richard Marles, toonde zich in The Sydney Morning Herald uitermate verontrust over de gang van zaken. Hij zei het schokkend te vinden als Australische voormalige militairen voor grof geld gaan werken voor een andere natie. Het is volgens Marles onacceptabel als zij Chinees personeel leren hoe je westerse vliegtuigen neerschiet.

De advocaat van Duggan wil dat zijn cliënt – bij gebrek aan een aanklacht – zo snel mogelijk wordt vrijgelaten, zo zei hij maandag in Australië.