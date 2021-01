China pusht alternatieve theorieën over coronavirus en vaccins

China verspreidt steeds vaker alternatieve theorieën over het coronavirus die het westen in een negatief daglicht plaatsen. Beeld Getty Images/Science Photo Libra

Volgens The Washington Post en persbureau AP zijn het pogingen om ­kritiek over China’s rol in de uitbraak van zich af te schuiven en anti-Amerikaanse sentimenten te voeden.



Onderzoekers van Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn in ­Wuhan om de oorsprong van het virus te ­onderzoeken, net nu China’s vaccin kampt met imagoproblemen. Braziliaans onderzoek wees vorige week uit dat het Chinese vaccin Sinovac – dat in het Zuid-Amerikaanse land wordt toegediend – maar voor 50 procent ­effectief is, in plaats van 78 procent, zoals de fabrikant stelde. Daarop werd in Chinese staatsmedia de aanval geopend op westerse vaccins.

Op staatszender CCTV en in The Global Times wordt beweerd dat ­westerse media bewust zwijgen over de negatieve effecten van het Pfizer/BioNTech-vaccin, nadat 23 ­bewoners van een verzorgingstehuis in Noorwegen na het toedienen van het vaccin waren overleden. Europese landen zouden er volgens een ­Chinese onderzoeker goed aan doen de ‘inderhaast’ geproduceerde Amerikaanse vaccins af te danken.

Biologisch wapen

Ook over de oorsprong van het virus gaan veel alternatieve theorieën rond in Chinese media. Hua Chunying, een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, stelde vorige week dat het corona­virus weleens een biologisch wapen zou kunnen zijn dat in het Amerikaanse lab Fort Detrick is ontwikkeld. Eerder opperden ex-president Trump en diens gevolg juist dat het corona­virus in een Chinees lab geproduceerd zou kunnen zijn.

Die laatste theorie wordt niet ­uit­gesloten door onderzoekers van de WHO, maar als onaannemelijk ­gezien. Hetzelfde geldt voor de lezing die de Chinese regering pusht, namelijk dat het virus China is binnengekomen door buitenlandse diepvriesproducten. Ook dat vinden internationale onderzoekers niet plausibel. De leidende gedachte is nog altijd dat het virus van vleermuis op mens is overgesprongen.