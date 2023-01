China presenteert als eerste land strenge regulering van deepfakes

Een bord van Winnie de Pooh als Xi Jinping in Hongkong. Het is verboden in China zulke afbeeldingen van de president te verspreiden. Beeld Getty Images

Zes jaar geleden verspreidde de afbeelding zich razendsnel door China: de Chinese president Xi Jinping als de wereldberoemde gele beer Winnie de Poeh, die volgens sommigen verrassend veel op de leider lijkt.

Snel verbood China het verspreiden van Winnie de Poehplaatjes op internet. Wel was het nog mogelijk om zo’n satirisch plaatje op te vragen bij een computerprogramma, dat na één simpele zoekopdracht zo het hoofd van Xi op de gele beer plakt.

Maar sinds deze week is het genereren van satirische afbeeldingen en kritische teksten met kunstmatige intelligentieprogramma’s verboden in China. Op 10 januari introduceerde het land strenge deepfakewetten, die het vrijelijk gebruik van kunstmatige intelligentie moeten beteugelen.

De wet verplicht bedrijven om een watermerk toe te voegen aan foto’s, video's en teksten die zijn gemaakt door een computer – of, zoals China het zegt, gemaakt zijn met ‘diep-synthetische technologie’. Ook het verspreiden van fake news door kunstmatige intelligentie is verboden.

De technologie leidt immers tot misbruik, vindt de Chinese Cyber Administration (CAC), die de wetgeving invoert. “Het wordt gebruikt om illegale en kwalijke informatie te verspreiden en de reputatie van anderen te schaden en andermans identiteiten na te bootsen.”

In de stad Wenzhou zou een goedgelovige man bijvoorbeeld 7200 dollar naar een vriend hebben overgemaakt die dat per video verzocht. In de praktijk was die vriend een crimineel, die het slachtoffer voor de gek hield, schrijft het Chinese staatsmedium Xinhua. En met tekstapps vergelijkbaar met ChatGPT kunnen critici met één muisklik hele teksten schrijven waarin de spot wordt gedreven met het beleid van de Chinese Communistische Partij.

Voorsprong

Ook in landen zonder autoritair regime brengt de technologie risico’s met zich mee. Het monteren van het gezicht van vrouwen op pornovideo's, bijvoorbeeld. Of politici woorden laten zeggen die ze nooit hebben uitgesproken. Dus worstelen landen wereldwijd met de vraag hoe streng ze door de computer geproduceerde teksten en afbeeldingen moeten reguleren.

Voor China is het antwoord allang duidelijk. Sinds 2020 is het verboden deepfakes te publiceren zonder de vermelding dat het nep is. En in maart 2022 implementeerde China een wet die van techbedrijven eist dat ze meer inzicht geven in de zelflerende processen van hun algoritmes.

“China loopt voorop als het gaat om de regulering van algoritmes,” zegt Ed Sander, expert op het gebied van China en digitalisering. “Vooral het toevoegen van een watermerk aan AI-gegeneerde data helpt misbruik tegen te gaan. Het toont: deze video, afbeelding of tekst is door een computer gemaakt.”

In Europa duurt het nog jaren voordat zulke wetgeving voet aan de grond krijgt, vermoedt hij. Sinds vorig jaar vraagt de EU techbedrijven vrijwillig een deepfakegedragscode tegen misbruik te ondertekenen. En sinds december 2022 is de Artificial Intelligence Act (AIA) van kracht – maar daarin stelt de EU alleen kunstmatige intelligentie op platforms met een ‘hoog risico’ te reguleren. Volgens EU-parlementariër Dragos Tudorache blijft daardoor 80 tot 90 procent van alle kunstmatige intelligentie onder de radar.

Ed Sander: “Hoewel we een natuurlijke aversie hebben voor alles wat Chinese regulering van technologische ontwikkelingen betreft, is deze wetgeving écht niet alleen enge surveillance. Het pakt ook de lastige problemen aan die deepfakes met zich meebrengen.”

Kritiek

Maar niet iedereen is zo enthousiast. Critici wijzen op de clausule in de deze week aangenomen Chinese wet die techbedrijven verbiedt ‘fake news te reproduceren, produceren of verspreiden’ – volgens hen een bewust vage omschrijving die de Chinese overheid de ruimte zou geven om vrijelijk ongewenste teksten en afbeeldingen te censureren.

De wet uit maart 2022 vereist dat techbedrijven bovendien niet alleen inzicht geven in zelflerende algoritmes, maar verplicht die bedrijven ook met kunstmatige intelligentie ‘positieve energie te verspreiden’ en de algoritmes ‘voor het goede te gebruiken’.

“Als je kijkt naar wat deze wet betekent voor de vrijheid van meningsuiting, is het meer van hetzelfde,” zegt techjournalist Charles Rollet van het Amerikaanse onderzoeksplatform IP Video, gespecialiseerd in China en de surveillancestaat. “Met deze deepfakewet verbiedt China alles wat het nationale belang schaadt; de reputatie, de veiligheid. Ze verbieden het ridiculiseren van de partij.”

Hoewel de wetten zijn gericht op techbedrijven, maken ze ook het individu verantwoordelijk voor wat een computer genereert, zegt Rollet. “En deze programma’s anoniem gebruiken kan niet in China: je moet immers je telefoonnummer opgeven, dat weer gekoppeld is aan je identiteitskaart.”

Dat Chinese techbedrijven de wetten zullen handhaven, daar twijfelt Rollet niet aan. “Die bedrijven hebben veel geïnvesteerd in het reguleren van content, vanwege de striktheid van de Communistische Partij. Als iemand met kunstmatige intelligentie politiek gevoelige data maakt, komt de politie daar zo achter.”