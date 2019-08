China klaagt Australiër aan voor spionage

Yang Hengjun. Beeld Twitter via Reuters

De in China geboren Yang, die nu de Australische nationaliteit heeft, werd al in januari opgepakt in de Zuid-Chinese stad Guangzhou. Hij zou toen een soort huisarrest opgelegd hebben gekregen. “Ze maken niet bekend waar de spionage precies betrekking op heeft,” zei de advocaat van Yang tegen de Australische media. “We hebben alleen te horen gekregen dat het om spionage gaat en te maken heeft met zijn strijd voor democratie.”

Volgens de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne wordt Yang in Peking vastgehouden ‘onder zware omstandigheden’.