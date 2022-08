China is de VS voorbij als wereldleider in wetenschappelijk onderzoek

Een team Chinese wetenschappers aan het werk. Beeld CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Als het gaat over de vraag wat het meest invloedrijke land ter wereld is, kijkt men doorgaans naar de omvang van de economie. In dat lijstje staat de VS nog altijd ruim aan kop, met een verwacht bruto binnenlands product van 25 biljoen dollar (dus met 12 nullen), volgens het IMF. Elk jaar kijken Amerikaanse beleidsmakers echter gespannen naar China, dat met naar verwachting bijna 20 biljoen dollar bbp dit jaar, steeds meer inloopt.

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is China de concurrent inmiddels wel al voorbij, blijkt nu. Volgens onderzoek dat het Japanse Nationaal Instituut voor Onderzoek en Technologie dinsdag uitbracht, publiceerde China tussen 2018 en 2020 jaarlijks gemiddeld 407.181 wetenschappelijke artikelen.

Dat is 23,4 procent van het totale aantal wetenschappelijke papers dat in die jaren is gepubliceerd. De VS volgt met 293.434 publicaties, Duitsland komt uit op nummer drie.

Kwantiteit én impact

Niet alleen qua kwantiteit, ook wat invloed betreft was China’s wetenschappelijk onderzoek ongeëvenaard. Veruit het grootste aantal meest geciteerde artikelen was tussen 2018 en 2020 ook uit China afkomstig. Hoe vaak een onderzoekspaper geciteerd wordt door andere wetenschappers, wordt vaak als graadmeter gezien voor de kwaliteit en impact van een onderzoek.

Waar de VS dat lijstje al decennia domineerde, was 27,2 procent van de één procent meest geciteerde artikelen ter wereld van Chinese hand. Onderzoek uit de VS was tussen 2018 en 2020 goed voor 24,9 procent van de meest geciteerde onderzoeken. Het Verenigd Koninkrijk, met 5,5 procent, kwam op de derde plaats.

Nederland, dat tussen 1998 en 2000 nog achtste stond in het prestigieuze lijstje, is sindsdien uit de top 10 verdwenen.