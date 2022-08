China gaat langer door met militaire oefeningen rond Taiwan

De Chinese luchtmacht in actie in de buurt van Taiwan. Beeld AP

De Chinese oefeningen rond Taiwan, die op zondag zouden stoppen, gaan toch langer door. Met dit onvoorspelbare optreden blijft China druk houden op het zelfstandige eiland voor de kust. Peking richt zich met de nieuwste oefeningen bovendien tegen mogelijke Amerikaanse militaire hulp voor Taiwan.

Chinese militairen kondigden maandagochtend oefeningen aan die gericht zijn tegen onderzeeërs en aanvallen met schepen. Volgens militaire experts zendt Peking hiermee ook een boodschap aan de Verenigde Staten, die juist met onderzeeërs en andere marineschepen Taiwan kunnen bijstaan als het echt aangevallen wordt.

De voortgaande exercities zorgen voor spanning in de regio. Dat constateert ook Lee Hsien Loong, de premier van Singapore. In een toespraak waarschuwde hij maandag voor de rivaliteit tussen China en de VS in Oost-Azië, die de vrede en stabiliteit in gevaar kunnen brengen. “Rondom ons is een storm op komst. De relatie tussen de VS en China verslechtert en die lijkt ook niet snel te verbeteren. Bovendien kunnen verkeerde inschattingen of vergissingen de zaken gemakkelijk nog erger maken.”

Gevolgen voor de wereldhandel

De Chinese oefeningen rond Taiwan waren aangekondigd voor donderdag tot en met zondag, maar zijn nu dus toch verlengd. Waarom dit gebeurt en hoelang ze nog gaan duren, is niet bekendgemaakt.

Taiwan heeft inmiddels het luchtverkeer en de scheepvaart weer deels vrijgegeven, maar de onzekere situatie kan het transport ook de komende dagen nog wel belemmeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor de wereldhandel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Taipei veroordeelde de blijvende Chinese activiteit.

China kondigde een week geleden militaire aan in reactie op het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan. Peking ziet het eiland als een opstandige provincie die weer onder het gezag van de Chinese Communistische Partij moet worden gebracht. Het gebruik van militaire middelen is daarbij nooit uitgesloten. Bezoeken van buitenlandse politici aan Taiwan zijn voor China taboe.

De VS houdt zich gedeisd

Taiwan heeft tot nu toe vrij beheerst gereageerd op de Chinese oefeningen. Schepen van de Taiwanese marine hebben de doorgang voor Chinese vaartuigen wel geblokkeerd, als die eerder de gerespecteerde lijn tussen het vasteland en het eiland overstaken. China behoudt zich het recht voor om te oefenen in de wateren en het luchtruim rond Taiwan.

De Verenigde Staten, die Taiwan politiek en militair steunen, hebben zich op de achtergrond gehouden tijdens de grootschalige oefeningen. Amerikaanse vliegdekschepen in de regio zijn de afgelopen dagen niet opgestoomd in de richting van Taiwan. Mogelijk wilde Washington de gespannen verhoudingen niet verder opstoken, maar China kan nu ook de conclusie trekken dat het ongestraft zijn gang kan gaan rond Taiwan.