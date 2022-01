‘China financiert onderzoek naar mensenrechten aan de VU’

Chinese veiligheidstroepen controleren een Oeigoerse wijk in Urumqi, in de regio Xinjiang. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Het gaat om het Cross-Cultural Human Rights Centre (CCHRC) van de VU. Volgens de NOS was een universiteit in Chongquing tot dit jaar de enige geldschieter van het onderzoekscentrum en ontving de VU in 2018, 2019 en 2020 tussen de 250.000 en 300.000 euro per jaar.

China ontvangt wereldwijd kritiek vanwege de mensenrechtensituatie in het land, en dan vooral in de regio Xinjang. Uit onderzoek van vele mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch blijkt dat miljoenen Oeigoeren, een Turks sprekende moslimminderheid, worden opgesloten in ‘heropvoedingskampen’.

Geruchten en leugens

Enkele betrokkenen bij het onderzoekscentrum hebben zich in het verleden positief uitgelaten over de mensenrechtensituatie in China. De directeur van het CCHRC is hoogleraar mensenrechten Tom Zwart van de Universiteit Utrecht. Hij is regelmatig te zien geweest op de Chinese staatstelevisie. De NOS haalt een interview aan waarin hij zegt te geloven dat China het beste voor heeft met mensenrechten.

Een andere medewerker van het CCHRC, hoogleraar Peter Peverelli, heeft op LinkedIn meermaals gezegd dat de verhalen over de werkkampen en genocide in Xinjang geruchten en leugens zijn. Ook op de nieuwspagina van het CCHRC wordt een positief beeld van Xinjang geschetst; er zou geen discriminatie van Oeigoeren of andere minderheden in de regio zijn.

In een reactie zegt de VU dat het CCHRC onafhankelijk is en dat de financiering vanuit China de academische vrijheid van de medewerkers niet in gevaar brengt. Ook hoogleraren Tom Zwart en Peter Peverelli verdedigen zich. Zwart zegt regelmatig mensenrechtenschendingen in China aan de kaak te stellen. Peverelli zegt dat uitlatingen van medewerkers niet bedoeld zijn om te ontkennen wat er in Xinjang gebeurt.