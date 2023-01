China dreigt met ‘maatregelen’ vanwege coronatests voor reizigers uit China

Passagiers van een vlucht uit China staan op het Franse vliegveld Charles de Gaulle in de rij om hun coronapapieren te laten checken. Beeld JULIEN DE ROSA/AFP

“Wij zijn van mening dat de inreisbeperkingen die door sommige landen tegen China zijn ingevoerd, geen wetenschappelijke basis hebben en dat sommige buitensporige praktijken zelfs nog onaanvaardbaarder zijn,” aldus Mao Ning, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, gisteren tijdens een dagelijkse briefing.

“We zijn fel gekant tegen pogingen om de covidmaatregelen voor politieke doeleinden te manipuleren en zullen tegenmaatregelen nemen op basis van het wederkerigheidsprincipe,” voegde ze eraan toe. Welke stappen China kan of wil nemen werd niet toegelicht.

Gebrek aan informatie

China ergert zich al een tijdje aan de internationale reacties op de nieuwe corona-uitbraak in China. Australië en Canada sloten zich deze week aan bij een groeiende lijst van landen die reizigers uit China verplichten een coronatest te doen voordat ze aan boord gaan van hun vlucht.

Andere landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, India, Japan en verschillende Europese landen, hebben eveneens maatregelen ingesteld voor reizigers uit China vanwege bezorgdheid over een gebrek aan informatie over nieuwe besmettingsgolven in China, en de vrees voor mogelijke nieuwe varianten van het virus. Chinezen die op Schiphol aankomen zijn niet verplicht zich te laten testen op corona. Wel krijgen zij een zelftest aangeboden.

In een reactie zei een woordvoerder van het Witte Huis dat China ‘geen reden heeft voor vergelding’ tegen landen die ‘voorzichtige gezondheidsmaatregelen nemen om hun burgers te beschermen’. De Amerikaanse reisbeperkingen voor Chinezen waren ‘gebaseerd op volksgezondheid en wetenschap’.

Negatieve test overleggen

Ook de Franse premier Élisabeth Borne verdedigde de tests voor Chinezen. Vanaf vandaag moet iedereen die van China naar Frankrijk vliegt een negatieve test overleggen die in de afgelopen 48 uur is afgenomen. Bij aankomst zal er daarnaast willekeurig worden getest. “Wij zitten in onze rol, mijn regering heeft haar rol: de Fransen beschermen,” zei Borne gisteren op de radio.

Ook Groot-Brittannië eist dat passagiers uit China vanaf morgen een coronatest doen voordat ze aan boord van het vliegtuig gaan.