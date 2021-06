China boos op ‘overdrijvende’ Navo

De Amerikaanse president Joe Biden op het Navo-hoofdkantoor in Brussel. Beeld REUTERS

De Navo-leiders verklaarden gisteren dat zij hun krachten gaan bundelen tegen de ‘systematische uitdagingen’ die China vormt voor de wereldorde. China komt, volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg ‘steeds dichter bij’ de Navo op militair en techno­logisch gebied. Maar hij benadrukte niet te willen aansturen op een Koude Oorlog met China.

Dat laatste is wel waarvan de Chinese delegatie bij de Europese Unie het bondgenootschap beticht. De missie meent dat de Navo de ontwikkeling van China verkeerd interpreteert en roept op ‘te stoppen met het over­drijven van verschillende vormen van ‘Chinese dreigingstheorie’ (...) en het kunstmatig creëren van confrontaties.’

Joe Biden

Het verleggen van de focus van de ­alliantie – die van origine Europa en Noord-Amerika vooral beschermt ­tegen Rusland – naar China gebeurt op aandringen van de Verenigde Staten. Net als zijn voorganger Donald Trump hamerde Joe Biden er gisteren bij zijn eerste Navo-top als Amerikaanse president bij zijn bondgenoten op China harder aan te pakken. Veel Europese bondgenoten zijn echter nog altijd terughoudend China als tegenstander – laat staan vijand – aan te merken, vanwege economische belangen.

Los van de intentieverklaring drukte Bidens aanwezigheid een belangrijke stempel op de eerste Navo-top in anderhalf jaar. Na vier jaar onzekerheid over de alliantie onder Trump verzekerde Biden zijn Navo-bondgenoten dat zij onvoorwaardelijk op de VS kunnen rekenen. Volgens Stoltenberg is met deze herbevestiging van solidariteit ‘een nieuw hoofdstuk van de trans-Atlantische betrekkingen aangebroken’.