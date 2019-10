China boos op EU vanwege Sacharovprijs voor Oeigoerse activist

China is boos op het Europees Parlement over het toekennen van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken aan de Oeigoerse activist Ilham Tohti. Voor Peking is Tohti ‘een veroordeelde misdadiger’, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.