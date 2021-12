Chili krijgt ‘jonge, linkse’ millennial als president

Gabriel Boric wordt de jongste president uit de Chileense geschiedenis. Beeld Getty Images

“We weten dat er in Chili zoiets bestaat als gerechtigheid voor de rijken en gerechtigheid voor de armen,” zei Boric bij zijn overwinningsspeech in de hoofdstad Santiago. “Dat accepteren we niet langer.”

Het moge duidelijk zijn: Boric is een kandidaat met een linkse inborst. Maar hij is niet de ‘communist’ die zijn rechtse tegenstrever, José Antonio Kast, zegt dat hij is. Boric wil de ongelijkheid beperken, maar roept niet op tot een revolutie.

Pinochet

Toch is het contrast met Kast groot. De 55-jarige zoon van een Duitse immigrant geldt als een aanhanger van de rechtse dictator Augusto Pinochet, die Chili tussen 1974 en 1990 omvormde tot een neoliberale proeftuin. De economie groeide enorm, maar ook de ongelijkheid nam razendsnel toe.

Kast stond voor de rechtse elite, Boric voor de hervormingen die de afgelopen jaren al zijn doorgevoerd. De meerderheid van de kiezers, 56 procent, koos voor dat laatste. Boric wordt de jongste president uit de Chileense geschiedenis.

De vorige president, Sebastián Piñera, was niet opnieuw verkiesbaar. In Chili mag de president maar een termijn op rij dienen.