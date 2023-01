Chicago klaagt R. Kelly niet langer aan om al ‘uitgebreide straf’

R. Kelly in 2019 in Chicago. Beeld AFP

R. Kelly, een van de meest prominente Amerikanen die veroordeeld is na de opkomst van MeToo, zit momenteel een celstraf van 30 jaar uit nadat hij vorig jaar in New York werd veroordeeld in een misbruikzaak. Vorig najaar oordeelde een jury in Chicago bovendien dat hij ook daar schuldig is aan seksuele misdrijven en in die federale zaak doet een rechter eind februari uitspraak. Kelly, die eigenlijk Robert Sylvester Kelly heet, riskeert in de zaak nog eens 10 tot 90 jaar gevangenisstraf.

‘Misschien teleurstellend’

De lokale zaak die in Chicago nu van tafel is, begon in 2019 met een oproep van Foxx. Zij vroeg slachtoffers naar voren te komen. Vier vrouwen, van wie drie tijdens het vermeende delict minderjarig, deden hun verhaal, schrijft The Los Angeles Times. Foxx erkent dat de beslissing om de zaken nu alsnog te laten vallen voor deze slachtoffers ‘misschien teleurstellend’ kan zijn. Toch is hiertoe besloten, vanwege de ‘uitgebreide straf’ die Kelly sowieso al uit moet zitten en de ‘beperkte middelen en tijd’ van het kantoor van de aanklager.

Foxx bedankte maandag in een persconferentie de slachtoffers die naar voren waren gekomen en prees hun ‘moed en streven naar gerechtigheid, ongeacht hoe lang het duurde’. Zij zei wel dat hun verklaringen in beperkte mate ook hadden geholpen bij de federale zaak die in Chicago tegen Kelly dient. De zanger komt zelf ook uit deze stad.

