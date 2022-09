Cheeta’s na zeventig jaar weer terug in India – maar niet iedereen is daar blij mee

Premier Narendra Modi is erg blij met de komst van de cheeta’s. Beeld AFP

De Indiase premier Narendra Modi was duidelijk in zijn nopjes. Het was zaterdag niet alleen zijn verjaardag, hij mocht ook acht jachtluipaarden, of cheeta’s, loslaten in het nationaal park Kuno. Deze dieren komen al sinds 1952 niet meer voor in India. “Het lange wachten is voorbij,” aldus Modi.

De dieren komen uit Namibië, helemaal in het zuiden van Afrika. Daar komen ze nog wel voor, net als in onder meer Botswana, Kenia en Tanzania. Het jachtluipaard – niet te verwarren met het gewone luipaard – bestreek vroeger een veel groter gebied, waaronder het Midden-Oosten en Centraal-India. Nu leven er volgens het wereldnatuurfonds nog maar zevenduizend in het wild.

Het is voor het eerst dat zo’n grote carnivoor van het ene continent naar het andere wordt gebracht om daar in het wild te worden uitgezet. In eerste instantie gaat het om drie mannetjes en vijf vrouwtjes. Het is de bedoeling dat er de komende vijf jaar nog meer volgen, mogelijk tot twintig in totaal.

“De terugkeer van zo’n groot roofdier herstelt de evolutionaire balans in het gebied,” zegt Jhala Yadvendradev van het Indiase Wildlife Institute in de media. “Bovendien geeft het een impuls aan het beheer van het gebied. En de arme gemeenschappen die in de buurt leven kunnen ervan meeprofiteren.” Hij hoopt op aantrekkend toerisme.

Niet iedereen is echter enthousiast. Sommige natuurbeschermers vragen zich af of er in het park (van 750 vierkante kilometer) wel genoeg voedsel is voor acht extra roofdieren. Er leven onder meer ook al gewone luipaarden en hyena’s. Die hebben het allemaal gemunt op prooidieren zoals antilopen en wilden zwijnen. Anderen maken zich zorgen over de kwetsbaarheid van de cheeta’s. Ze zijn wel snel, hun topsnelheid ligt rond de 100 kilometer per uur, maar qua kracht niet opgewassen tegen luipaarden en af en toe passerende tijgers. Ook hun welpjes staan op het menu van andere grote roofdieren.

De mensen die in de omgeving wonen hebben eveneens hun bedenkingen. Sommige dorpen hebben al het veld moeten ruimen bij een eerdere uitbreiding van het park; er zouden toen leeuwen komen, maar dat is nooit doorgegaan. Ze vrezen nu eenzelfde scenario. Bovendien zijn ze ook gewoon bang voor de cheeta’s.