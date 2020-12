Chaos door nieuwe covidvariant: niemand kan het Verenigd Koninkrijk nog in of uit

De Britten zijn praktisch volledig geïsoleerd, nu Europa de poorten heeft gesloten vanwege een nieuwe covidvariant. De straten zijn leeg, en de kerstsfeer is verdwenen. En hoe moet het nu met brexit?

In het Verenigd Koninkrijk is complete chaos uitgebroken, nu er een mutatie van het coronavirus rondwaart die mogelijk tot 70 procent besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus. De mutatie (codenaam Sars-Cov-2 VUI 202012/01) houdt vooral huis in het zuidwesten van Engeland. Nog specifieker: vooral in Londen.



Zaterdagavond moest premier Boris Johnson, in navolging van zijn minister van Volksgezondheid, erkennen dat de gemuteerde versie niet meer onder controle is. Geen kerst met familie uit elders in het land dus, was Johnsons boodschap. Daarmee ontnam hij de Britten zo’n beetje het laatste lichtpuntje voor 2020.

Via luchthavens en treinstations in en om de hoofdstad probeerden mensen Londen nog snel te ontvluchten, naar delen van het land met een iets soepeler ­regime. De toegangswegen naar de haven van Dover zijn volledig verstopt geraakt en veerboten moesten halverwege het Kanaal rechtsomkeert maken.

De stemming in het Verenigd Koninkrijk is somber. ‘Deze lijdensweg gaat nog maanden duren,’ ­bulderde Daily Mail maandagochtend. Misschien wel tot en met Pasen, verwacht The Daily Telegraph. The Times opende met: ‘Europa doet de deur voor ons dicht’.

Het gaat om een variant waarvan ook in Nederland al een geval is vastgesteld, begin deze maand. Ook in Denemarken, Italië en Australië zijn gevallen gemeld.

Eén Europese lijn

De chaos begon in zekere zin in Den Haag. Terwijl het dagcijfer aan positieve coronatests hier zondag de 13.000 passeerde, sloot het kabinet als eerste ter wereld het luchtruim voor Brits vliegverkeer. Passagiersveren mogen voorlopig niet meer aanleggen. Maandagochtend hadden zeker achttien Europese landen – maar ook onder meer Canada, Marokko, Colombia en Saoedi-Arabië – beperkingen opgelegd aan inkomend verkeer van Britse personen of goederen.

In sommige gevallen, zoals Frankrijk, Zweden en België, gaat het (nog) om korte inreis­verboden. Voorzitter Charles Michel overlegde zondag met enkele leden van de Europese Raad en heeft voor vandaag alle regeringsleiders in spoedberaad bijeengeroepen. In Den Haag houdt het Outbreak Management Team een extra zitting.

In Brussel zal Michel proberen één Europese lijn te trekken. Dat zou dan voor het eerst zijn. Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft elke lidstaat steeds zijn eigen maatregelen genomen. Toch is het niet uitgesloten dat tot en met tenminste de jaarwisseling niemand meer het Britse eiland op of af mag.

Paul Hunter, hoog­leraar geneeskunde aan de East Anglia-universiteit, zei bij de BBC te verwachten dat die maatregel de nieuwe covidvariant hooguit zal indammen. Voor een stop op de verspreiding acht hij het al te laat. “Bij zoiets besmettelijks heb je vaak maar 2, 3 gevallen per gemeenschap nodig.”

Brexit

Het kind van de rekening zijn de onderhandelingen over de Brits-Europese handelsbetrekkingen na 1 januari, als de overgangsperiode na brexit afloopt. Er zullen sowieso opstoppingen ontstaan aan weerszijden van de grens, maar zonder overeenstemming en duidelijke afspraken wordt de chaos nóg groter.

Inmiddels is ultimatum nummer zoveel van het Europees Parlement verlopen. Dat had uiterlijk zondag een akkoord willen hebben om de gevolgen goed in kaart te brengen, erover te stemmen en het te ratificeren. Dat is niet gelukt. En dus ziet eerste minister van Schotland Nicola Sturgeon geen andere oplossing dan verlenging van de transitiefase. ‘Het is absoluut noodzakelijk dat die er komt.’ Op Twitter schrijft ze: ‘Deze nieuwe covidvariant is zeer ernstig en verdient 100 procent onze aandacht. Doorpakken met de brexit zou de situatie alleen maar verergeren.’