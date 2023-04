Celstraf voor jongste Gandhi-telg past in trend: de Indiase democratie staat onder druk

De democratie in India staat onder druk. Kritiek op de regering van premier Modi wordt gezien als kritiek op het hele land – en kan lelijke gevolgen hebben voor politici en journalisten.

Met Indiase vlaggen en leuzen scanderend marcheerden tientallen oppositieleden deze maand door New Delhi. Hun boodschap: de democratie wordt bedreigd. Hun tocht vormde het slot van een met protest verstoorde parlementaire sessie.

De ophef begon begin maart, nadat parlementslid Rahul Gandhi in een toespraak aan de Britse universiteit van Cambridge zei dat de democratie in India onder vuur ligt. De regeringspartij van premier Modi eiste daarop excuses. Vervolgens werd Gandhi eind maart tot twee jaar cel veroordeeld wegens laster, en daarop uit het parlement werd gezet. Dat besluit gooide extra olie op het vuur.

“Matchfixing”, zo noemt een vooraanstaand lid van Gandhi’s Congrespartij de uitspraak van de rechter – op voorwaarde van anonimiteit, want met beschuldigingen aan het adres van de rechterlijke macht moet je heel voorzichtig zijn. Toch trekken ook meerdere academici en journalisten soortgelijke conclusies. Zo noemt politicoloog Pratap Bhanu Mehta de veroordeling van Gandhi een ‘klucht’, in een artikel in The Indian Express, en de BJP-partij van Modi paranoïde.

Jongste telg uit dynastie

Gandhi is niet zomaar een parlementslid. Hij is de voormalig voorzitter van de Congrespartij en de jongste telg uit de politieke dynastie die ook de premiers Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi en Rajiv Gandhi voortbracht. Het afgelopen jaar bereikte hij veel kiezers met zijn zes maanden durende voettocht door heel India. Ook uit hij voortdurend scherpe kritiek op Modi en zijn wel erg hechte relatie met de steenrijke zakenman Gautam Adani, die eerder dit jaar in een Amerikaans rapport werd beschuldigd van fraude.

Zelf legde Gandhi in een persconferentie eind maart een verband tussen die kritiek en zijn veroordeling: “Ik ben gediskwalificeerd omdat de premier bang is voor mijn volgende toespraak.”

De BJP doet de discussie over de democratie af als een aanval op India. Bij een partijbijeenkomst vorige week sprak premier Modi over ‘anti-Indiakrachten’ die ‘grondwettelijke instituties belasteren’.

Het is ook niet zo dat de regels niet zijn gevolgd. ‘De wet wordt correct toegepast, maar op een manier waarop het systeem belachelijk wordt gemaakt,’ schrijft journalist M.K. Venu op de nieuwssite The Wire. Hij wijst op de volgorde van de gebeurtenissen, als aanwijzing dat ‘de geest van de constitutionele democratie wordt uitgehold’.

Gebrekkige persvrijheid

Afgaande op internationale ranglijsten staat India’s democratie al langer onder druk. De Amerikaanse ngo Freedom House classificeert India sinds 2021 als ‘gedeeltelijk vrij’, tegenover ‘vrij’ in de jaren ervoor. Onder meer discriminatie van minderheden en verminderde persvrijheid worden genoemd als redenen. De BJP-regering wees het meest recente rapport, dat in maart verscheen, af vanwege ‘twijfelachtige onderzoeksmethodes’.

Toch zeggen ook veel journalisten dat de persvrijheid onder druk staat. “Ik maak me zorgen,” zegt Umakant Lakhera, de gekozen voorzitter van de Press Club of India, die zo’n vierduizend journalisten vertegenwoordigt. Journalisten die kritisch over de overheid schrijven worden lastiggevallen, zegt hij. Als voorbeeld noemt hij een journalist die werd gearresteerd en ruim twee jaar in de gevangenis zat zonder proces, tot het hooggerechtshof tussenbeide kwam.

Ook zegt Lakhera, die al ruim drie decennia politiek verslaggever is, dat vergeleken met eerdere regeringen de toegang tot overheidsinformatie extreem beperkt is geworden. “Deze regering is vijandig naar de media.”

Keerpunt voor India

De Franse politicoloog Christophe Jaffrelot, wiens vuistdikke boek Modi’s India in 2021 verscheen, heeft India zien veranderen in wat hij op de nieuwssite The Wire omschrijft als een ‘electoraal autoritaire staat’: ‘Verkiezingen vinden nog plaats, maar er is geen gelijkwaardig speelveld meer.’ Hij ziet in de diskwalificatie van Gandhi een keerpunt in de Indiase politiek.

Zelfs als gezegd kan worden dat de wet is gevolgd, dan ondermijnt het volgens hem India’s imago als de ‘grootste democratie’. “In vrije democratieën worden oppositieleiders niet tot een celstraf veroordeeld voor lichte vergrijpen als deze.”