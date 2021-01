Capitool op slot vanwege brand in naburig daklozenkamp

Beeld AP

Alle deelnemers van het oefenen van de inauguratie van Joe Biden - de ceremonie vindt op 20 januari plaats - zijn rond half vijf Nederlandse tijd van buiten naar binnen geëvacueerd. Leden van de militaire band renden met hun instrument naar binnen. ,,Dit is geen oefening’’, klonk het. Iedereen in het gebouw werd dringend verzocht zich schuil te houden.

Op een video op Twitter is rook te zien in de buurt van het regeringsgebouw. En persbureau AP meldt zojuist op basis van bronnen dat het vuur enkele blokken verderop de waarschijnlijke reden van de lockdown is. Er is brand uitgebroken in een daklozenkamp.

Hoogspanning

Het Capitool staat de laatste tijd nadrukkelijk in de belangstelling en de beveiliging onder hoogspanning. Op 6 januari bestormden Trumpaanhangers het gebouw toen volksvertegenwoordigers er de verkiezingswinst van Biden officieel wilden maken. Er kwamen uiteindelijk vijf mensen om het leven.

Over twee dagen staat de inauguratie van Biden in de Amerikaanse hoofdstad op het programma. Gevreesd wordt voor nieuwe gewelddadigheden. Na de rellen in het Capitool is er een grote troepenmacht gestationeerd.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY — Jackson Proskow (@JProskowGlobal) 18 januari 2021