Canadese truckers blokkeren centrum Ottawa in coronaprotest

Ook in Nederland vrijheidskonvooien

Op verschillende plekken in Nederland rijden zondag mensen in een konvooi van onder meer auto’s, vrachtwagens en tractoren. De actie lijkt ingegeven door het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada, waar duizenden mensen protesteerden tegen de coronaregels.

Eerder werd er op het Telegramkanaal Convoy Nederland Nieuws opgeroepen om ‘een rondje te toeren in de provincie’, waarbij ‘alles en iedereen op wielen’ welkom is. Op Twitter meldt Freedom Convoy Nederland dat Friesland de aftrap had in Leeuwarden. Het account maakt ook melding van konvooien in onder meer Noord-Holland, Flevoland en Limburg. Omrop Fryslân meldt dat in Leeuwarden zo’n 25 vrachtwagens, tientallen auto’s en een aantal tractoren bijeenkwamen, om vervolgens langs alle elf de Friese steden te rijden uit protest tegen de coronaregels. Ook in Overijssel besloten mensen in een konvooi te rijden, dat volgens RTV Oost van Hengelo naar Zwolle zou rijden. In Zwolle zou vervolgens zijn omgeroepen naar Apeldoorn te rijden.

Het verkeer lijkt vooralsnog weinig overlast te hebben van de acties. Af en toe rijdt het soms even ergens wat langzamer, maar het verkeersaanbod is momenteel zo laag, dat de acties niet of nauwelijks vertraging opleveren, aldus een woordvoerder van de ANWB. Rijkswaterstaat laat op Twitter een soortgelijk geluid horen. Op vragen van mensen over wat er aan de hand is op bijvoorbeeld de A9 bij Akersloot en A50 van Apeldoorn naar Zwolle meldde Rijkswaterstaat rond 13.45 uur op diverse plekken in het land “langzaam rijdende (manifesterende)” voertuigen te zien. “Maar dit levert vooralsnog weinig hinder op.”

Even later meldde de ANWB wel dat op de snelweg A2 Maastricht richting Eindhoven bij Valkenswaard een aanrijding is gebeurd waarbij vijf auto’s zijn betrokken en dat het ongeval is gebeurd achter een aantal langzaamrijdende vrachtwagens. Een politiewoordvoerder zegt dat de exacte oorzaak van het ongeval nog onbekend is, maar dat het incident ter hoogte van een konvooi plaatsvond. “Het is heel kort op het konvooi gebeurd.” Of er mensen gewond zijn geraakt, is nog onbekend. (ANP)