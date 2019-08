‘Canadees duo verdacht van moorden pleegde zelfmoord’

Kam McLeod (links) en Bryer Schmegelsky (rechts). Beeld REUTERS

De autoriteiten zochten ongeveer twee weken met man en macht naar het duo, dat spoorloos was verdwenen. De politie verdenkt de jongens van de dood van drie mensen die waren omgebracht in Brits-Columbia. Het gaat om de Australiër Lucas Fowler (23), zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) en een 64-jarige Canadees, Leonard Dyck.

De lichamen van McLeod en Schmegelsky werden vorige week aangetroffen in de buurt van de plaats Gillam. De politie zegt dat zelfdoding met vuurwapens de vermoedelijke doodsoorzaak is. Het onderzoek is momenteel nog in volle gang, daarom kan de politie nog niet bevestigen dat de moordverdachten zichzelf inderdaad van het leven hebben beroofd.

Autopsie wees uit dat de tieners al enkele dagen dood waren voordat ze werden gevonden. Het exacte tijdstip van het overlijden van de twee is niet bekend.