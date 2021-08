Canada, VK en VS leggen Belarus nieuwe sancties op

Een demonstrant wordt in Minsk afgevoerd door Belarussische militairen. Beeld EPA

De VS komen met een breder sanctiepakket voor het regime van president Aleksandr Loekasjenko, die zijn tegenstanders het afgelopen jaar met bruut geweld tegemoet trad. President Joe Biden tekent maandag een bevel waarin Loekasjenko wordt beschuldigd van een ‘aanval tegen de democratische aspiraties en mensenrechten van het Belarussische volk, transnationale repressie en misbruik’.

Olympisch comité

De maatregelen zijn bedoeld om de economie van het land te raken, evenals het olympisch comité van Belarus, dat al een reprimande kreeg omdat het sporters onvoldoende had beschermd tegen politieke discriminatie. Zo werd sprintster Kristina Tsimanoeskaja onder druk gezet om naar huis te gaan nadat ze kritiek op haar coaches had geuit. Vorig jaar had ze ook het geweld tegen demonstranten in Belarus bekritiseerd.

Naast het olympisch comité, dat wordt beschuldigd van betrokkenheid bij witwassen en het ontwijken van sancties, komen zakenlieden en bedrijven waaronder een private bank en een grote kaliumproducent op de sanctielijst. Kalium is een mineraal dat onder meer wordt gebruikt voor kunstmest. Belarus is een van de grootste kaliumproducenten ter wereld.

‘Schoothondjes van Amerika’

Ook het Verenigd Koninkrijk kwam met nieuwe strafmaatregelen, die onder meer zijn gericht tegen de olie- en kaliumsector van Belarus. Ook mogen Belarussische (privé)vliegtuigen niet langer vliegen over Groot-Brittannië. Loekasjenko zei in een reactie dat de Britten kunnen stikken in hun sancties. “Jullie zijn de schoothondjes van Amerika.”

Naast het VK en de VS komt ook Canada met nieuwe sancties, in reactie op wat het land de ‘grove en systematische schending van mensenrechten’ noemt. Minister van buitenlandse zaken Marc Garneau zei in een statement dat Ottawa zich onder meer richt op financiering van schulden, verzekeringen en de kaliumsector.

Zondag stelde de Europese Unie Belarus eveneens nieuwe sancties in het vooruitzicht. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei een jaar na de omstreden presidentsverkiezingen dat het regime van Aleksandr Loekasjenko ‘op flagrante wijze zijn internationale verplichtingen blijft negeren.’

Loekasjenko liet maandag weten dat het land Rusland heeft gevraagd om aflossingsbetalingen van de 1 biljoen dollar schuld uit te stellen. Ook heeft Minsk gevraagd om een nieuw krediet van de Euraziatische bank, die wordt geleid door de Russen.

Migranten

De Belarussische president stelde dat sancties ook het omgekeerde effect kunnen hebben, daarmee verwijzend naar de situatie bij de grens met Litouwen, Letland en Polen. Daar konden de afgelopen tijd migranten uit Irak, Afghanistan en andere landen zonder plichtplegingen illegaal de grens oversteken.

Migranten nabij Vilnius in een provisorisch tentenkamp. Beeld AP

Litouwen riep om die reden eerder de noodtoestand uit en de minister van Binnenlandse Zaken van Letland wil dat ook gaan doen. Alleen maandag al werden 140 ‘grensovertreders’ vastgehouden bij de Belarussische grens, melden Letse media. De Poolse grenswacht liet weten dat sinds vrijdag 349 illegale migranten vanuit Belarus de grens waren gepasseerd, een recordaantal. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken houden op 18 augustus crisisoverleg over de kwestie.

Nederland stuurt intussen spullen naar Litouwen om te helpen bij de opvang van migranten. Het gaat om vijfhonderd stapelbedden, tweeduizend dekens en vijfhonderd kledinglockers. Ook wordt bekeken of Nederland Litouwen nog op andere manieren kan ondersteunen.