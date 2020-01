Canada rouwt om overleden Iraans-Canadese passagiers

In Toronto worden de slachtoffers herdacht. Beeld REUTERS

Er is al bijna een week verstreken sinds de dodelijke crash van de Oekraïense Boeing 737-800 en toch kan Shayesteh Majdnia, inwoonster van de Canadese stad Edmonton, er nog steeds niet bij. Dat haar vriendin Shekoufeh Choupannejad op die ene dodelijke vlucht zat. Die altijd goedlachse, toegewijde, zeer getalenteerde gynaecologe en verloskundige die in zeven jaar tijd zo belangrijk voor haar patiënten en voor de lokale Iraanse expat-gemeenschap werd. “Shekoufeh had een heel groot hart.”

Hoewel haar wachtkamer in Northgate Centre Medical Clinic altijd vol zat, had het 50-jarige slachtoffer van de vliegramp het volgens haar diepbedroefde vriendin nooit te druk om anderen te helpen. Of het nu om een feestje ging, of om een hulpactie voor scholen in geboorteland Iran. Shayesteh Majdnia: “Toen ik Shekoufeh vlak voor haar vertrek naar Iran sprak, zei ze nog: ‘niks zonder mij organiseren, hoor.’ Ik kan niet geloven dat ik nu haar eigen herdenkingsdienst moet organiseren.”

Canadese Universiteiten rouwen

Choupannejad, die in Iran was voor familiebezoek, zat samen met haar twee dochters op de vlucht. De 23-jarige Sara, die vorig jaar als psychologe aan de Universiteit van Alberta afstudeerde en net naar San Diego in de VS was verkast. En de 21-jarige Saba die in het vierde jaar van haar studie biologie zat. Majdnia: “Die twee waren net zulke lieve, hulpvaardige types als hun moeder.” Ze laten een echtgenoot en oudere broer achter.

Het vliegtuig – zo wordt beetje bij beetje duidelijk – zat vol met andere talentvolle Iraans-Canadese vrouwen, zoals universitair docente Mojgan Daneshmand, tandarts Parisa Eghbalian, scheikundige Sheida Shadkhoo, expert in nanotechnologie Ghazal Nourian, de in pijnklachten van rolstoelgebruikers gespecialiseerde wetenschapper Nasim Rahmanifar, en geneeskundestudente Pouneh Gorji die onderzoek naar leverziekten deed en net in Iran getrouwd was.

De meeste universiteiten van Canada hebben doden te betreuren: onderzoekers, docenten, studenten. De Universiteit van Alberta in Edmonton alleen al kent tien slachtoffers. De Iraanse Heritage Society daar wil, ter nagedachtenis van de vliegtuigdoden, een studiebeurs voor Iraniërs in het leven roepen.

Het aantal Canadese slachtoffers staat officieel op 57, maar er zijn meer slachtoffers die in Canada woonden, zoals studenten met een tijdelijke verblijfsvergunning. Ze stapten in de fatale vlucht vanaf Teheran om via de Oekraïense hoofdstad Kiev over te stappen naar Toronto. De meeste inzittenden waren maar even in Iran. Zo was het verongelukte echtpaar Ardalan Ebnoddin Hamidi en Niloofar Razzaghi en zoon Kamyar Ebnoddin er voor vakantie, bezocht slachtoffer Alireza Pey er familie, en vlogen Siavash Ghafouri-Azar en Sara Mamani er naartoe om te trouwen.

Begrafenis

Of de meeste slachtoffers in hun geboorteland of nieuwe thuisland begraven worden, is nog onduidelijk. Onder de slachtoffers van de crash bevonden zich naast Canadezen en Iraniërs ook Oekraïners, Zweden, Afghanen, Duitsers en Britten.

In Canada (37 miljoen inwoners) wonen in totaal zo’n 210.000 Iraniërs.