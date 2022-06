Canada betaalt opnieuw schadevergoeding aan inheemse Siksikagemeenschap

Siksikaleider Ouray Crowfoot, premier Justin Trudeau en minister Marc Miller (r) verlaten een traditionele tipi na het tekenen van de overeenkomst. Beeld REUTERS

De inheemse Siksikagemeenschap ontvangt een schadevergoeding van bijna 1,3 miljard Canadese dollar (zo’n 960 miljoen euro) van de Canadese overheid. Het verdrag dat de Canadese premier Justin Trudeau en Siksikaleider Ouray Crowfoot donderdag ondertekenden geldt als compensatie voor onrechtmatige landonteigeningen door de Canadese regering aan het begin van de twintigste eeuw. Het is niet de eerste keer dat de Canadese regering herstelbetalingen doet, wel gaat het om het hoogste bedrag dat de overheid ooit aan schadevergoedingen voor onteigeningen uittrok.

De overeenkomst tussen Trudeau en Crowfoot is het resultaat van een lang proces. Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw vragen de Siksika om compensatie voor de onwettige landtoe-eigening door de Canadese overheid. In een verdrag uit 1877 werden in de westelijke provincie Southern Alberta stukken land toegekend aan de Siksika maar de Canadese staat schond dit verdrag in 1910 toen zij bijna de helft van de toegekende gebieden terugnam.

Definitieve compensatie

Het ingenomen gebied bestaat uit 46,5 duizend hectare grond, die de Canadese regering verkocht aan mensen die zich in het gebied wilden vestigen. Daarnaast legde de Canadian Pacific Railway een dam aan in de rivier die door het land van de Siksika stroomt. In 1991 betaalde de Canadese overheid al eens 4,9 miljoen Canadese dollar aan de Siksika ter compensatie voor het grondgebied dat zij door de bouw van het stuwmeer verloren. De huidige herstelbetaling geldt als definitieve compensatie voor het onrechtmatig handelen van de Canadese regering.

Zowel Crowfoot als Trudeau benadrukten bij de ondertekeningsceremonie in het Siksikareservaat dat de schadevergoeding het onrecht uit het verleden niet herstelt. Wel stelde Crowfoot dat de schadevergoeding een positief verschil kan betekenen in de levens van de ongeveer achtduizend Siksika die vandaag de dag leven in Canada. Trudeau benadrukte dat hij met de schadevergoeding het vertrouwen tussen de Canadese overheid en de Siksika wil herstellen.

Mark Miller, de minister die verantwoordelijk is voor de banden tussen de Canadese overheid en de inheemse bevolking, zei over de herstelbetalingen: “Ik kan het verleden niet compenseren met deze regeling, maar ik hoop toch dat het kan leiden tot een betere toekomst voor deze en volgende generaties.”