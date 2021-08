Campings ontruimd vanwege bosbranden in Zuid-Frankrijk, 750 brandweerlieden ingezet

In Frankrijk zijn twaalf campings in de Var-regio in het zuiden van Frankrijk geëvacueerd wegens een grote bosbrand. Het land heeft bovendien 750 brandweerlieden ingezet om de brand te bestrijden. Ook De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei maandagnacht op Twitter dat alles op alles wordt gezet om de bevolking in het gebied te beschermen.