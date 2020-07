Californië draait versoepelingen coronacrisis terug

De gouverneur van Californië roept de inwoners van de staat op weer thuis te blijven. Beeld AP

Voor de derde achtereenvolgende dag is in de Verenigde Staten een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Sinds woensdagochtend, het vorige meetmoment, kwamen er in het hele land 52.898 vastgestelde nieuwe gevallen bij. De belangrijkste virologische adviseur van de regering-Trump, Anthony Fauci, waarschuwde de senaat eerder deze week dat het aantal dagelijkse besmettingen richting de honderdduizend kan kruipen als niet op federaal niveau wordt ingezet op beperkende maatregelen.

Bijna tienduizend van de nieuwe besmettingen kwamen vanochtend uit Californië, de staat met de meeste inwoners én de grootste economie van het land.

Onafhankelijkheidsdag

Het aantal besmettingen in Californië is in twee weken tijd bijna vijftig procent gegroeid. Nog zorgwekkender: in dezelfde periode groeide het aantal ziekenhuisopnames 43 procent. Negentien van de 53 districten in de staat moeten daarom de facto weer op slot.

In de grootste – Los Angeles en omstreken – alleen al wonen meer dan tien miljoen mensen. Zij staan net als de meeste andere Amerikanen komend weekend stil bij de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Normaal wordt die dag groots gevierd met braderieën op parkeerterreinen en stranden, feesten en vuurwerkshows.

Gouverneur Gavin Newsom, die twee weken geleden ook al het dragen van een mondkapje in het openbaar in Californië verplicht stelde, zei woensdag dat parkeerplaatsen naar grote stranden in het zuiden van de staat en in de regio San Francisco zullen worden afgesloten.

In dagblad Los Angeles Times riep gouverneur Newsom mensen met klem op daar vooral niet alsnog naartoe te gaan en ook niet elders vrienden en familie op te zoeken.