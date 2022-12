Burgemeester van Istanboel voor de rechter: probeert Erdogan zijn tegenstander in de cel te krijgen?

De burgemeester van Istanboel, Ekrem Imamoglu. Beeld ANP / EPA

Talloze hoorzittingen zijn er inmiddels geweest. En elke keer worden de wegen rondom de rechtbank afgesloten om demonstranten tegen te houden. Journalisten mogen de zaal niet in en niemand weet of en wanneer er een uitspraak komt. Steeds wordt de zaak zonder uitleg verdaagd. Een nieuwe datum wordt dan vastgesteld en de burgemeester van Istanboel kan weer over tot de orde van de dag in het stadhuis, waar hij verdergaat met het besturen van de grootste stad van Turkije. Tot de volgende hoorzitting. “Deze zaak zou er helemaal niet moeten zijn,” zei hij tijdens een persconferentie na de laatste zitting. “Ik schaam me voor deze rechtbank.”

Ekrem Imamoglu verraste vriend en vijand in 2019 toen hij de lokale verkiezingen in Istanboel op zijn naam zette. Voor het eerst sinds Erdogan aan de macht kwam in Turkije, verloor de AKP niet alleen Istanboel, maar ook Ankara en Izmir aan de oppositie. Maar vooral Istanboel, het economisch en culturele centrum van het land, was een vernedering voor het AKP-kamp.

“Het was een psychologisch keerpunt in Turkije, voor het eerst in lange tijd begrepen mensen dat Erdogan wel degelijk verslagen kan worden,” zegt Seren Selvin Korkmaz van denktank IstanPol. “Dat is waarom het verlies van Istanboel zo’n groot trauma is voor Erdogan. En waarom ze wraak proberen te nemen met deze onzinnige zaak.”

Beledigen van de kiescommussie

De zaak tegen Imamoglu wordt beschouwd als één van de meest politiek gemotiveerde rechtszaken van het moment. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van de kiescommissie vanwege een opmerking uit 2019: ‘degenen die de verkiezingen hebben geannuleerd zijn idioten’.

Het was de kiescommissie, onder invloed van de AKP, die beweerde dat er fraude was gepleegd en dat de verkiezingen over moesten. Volgens Imamoglu zelf maakte hij de opmerking juist in reactie op de minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu, die hem eerder een ‘idioot’ had genoemd. Volgens de openbaar aanklager moet de belediging worden bestraft met vijftien maanden cel en een verbod op politieke activiteiten.

Politiek motief

Dat laatste maakt het politieke motief achter de zaak zo mogelijk nog duidelijker. Na Imamoglu’s winst in Istanboel werd hij direct een bedreiging voor Erdogans macht op landelijk niveau. Imamoglu wordt sindsdien gezien als misschien wel de enige politicus die Erdogan van de troon kan stoten. Toen de lokale verkiezingen opnieuw werden gedaan, won Imamoglu met meer stemmen dan de eerste keer. Als vrome moslim, maar lid van de seculiere oppositiepartij CHP, ooit opgericht door ‘de vader van alle Turken’ Mustafa Kemal Ataturk, spreekt hij een brede doelgroep aan. In zijn campagne voor Istanboel stond verzoening centraal en sprak hij ook AKP-stemmers aan. “Hij is charismatisch, hij is jong en hij heeft het talent om mensen te raken.” aldus Selvin Korkmaz. “Hij kan het Erdogan inderdaad nog moeilijk maken”.

Erdogan heeft vaak gezegd: ‘Wie Istanboel wint, wint Turkije’. Hij was ooit zelf burgemeester van de stad, in de jaren 90 toen in Ankara een seculiere regering zat. Ook daarom ligt Istanboel gevoelig, zegt politiek duider Soner Cagaptay. “Erdogan maakte naam omdat hij Istanboel goed bestuurde, hij hervormde de stad toen die aan de rand van de afgrond stond.”

Ten maanden cel voor Erdogan

In 1997 moest Erdogan zijn functie neerleggen omdat hij werd veroordeeld voor het reciteren van een religieus gedicht, wat door de autoriteiten destijds werd gezien als schending van de seculiere grondwet. De ironie ontgaat weinigen. “Toen Erdogan na tien maanden uit de gevangenis kwam, was hij een soort martelaar geworden. Daarna richtte hij de AKP op en werd hij de leider van het land,” aldus Cagaptay, die meerdere boeken over president Erdogan schreef. “De vraag is of hetzelfde met Imamoglu kan gebeuren. We zullen het zien.”

Volgens critici wordt het Imamoglu op allerlei fronten moeilijk gemaakt de miljoenenstad te besturen. Bijvoorbeeld om geld te krijgen voor projecten om de metrolijnen aan te leggen en het slecht functionerende taxisysteem aan te pakken.

Desondanks laten sommige peilingen zien dat zowel Imamoglu als Mansur Yavas, de oppositieburgemeester van Ankara, Erdogan kan verslaan. De oppositie heeft echter nog geen kandidaat naar voren geschoven.

Of en wanneer een uitspraak komt in de strafzaak tegen Imamoglu is lastig te voorspellen.

Als Imamoglu wordt veroordeeld zal hij mogelijk geen burgemeester meer kunnen zijn, en kan hij zich ook niet kandidaat stellen voor het presidentschap. Zijn advocaten denken dat hun hoger beroep genoeg tijd in beslag zal nemen om dat te voorkomen.