Burgemeester van Berlijnse randgemeente: ‘leeuwin’ is tóch een wild zwijn

Een agent tijdens een patrouille, op zoek naar de leeuw in Berlijn. Beeld ANP / EPA

Wat was er aan de hand in Berlijn?

Van alles, zoals altijd. Maar één onderwerp was het gesprek van de dag: een – in de woorden van de Berlijnse brandweer – ‘loslopend, gevaarlijk wild dier’. De politie hield er ernstig rekening mee dat het ging om een leeuwin. In de nacht van woensdag op donderdag kwam de eerste melding binnen, inclusief een video. Het filmpje circuleert inmiddels ook op sociale media en, eerlijk is eerlijk, dat lijkt inderdaad op een leeuw.

Er waren meer aanwijzingen dat het een leeuw zou zijn: zo werden er sporen gevonden op een boom. En, zo maakte de politie donderdag bekend op een speciaal belegde persconferentie, ook twee agenten in een patrouillewagen hebben het dier ’s nachts twee keer gespot.

Vrijdag, op wéér een speciale persconferentie, kwam de burgemeester van de Berlijnse randgemeente Kleinmachnow, Michael Grubert, met nieuws: het wilde dier was toch géén leeuwin. Waarschijnlijk is het een wild zwijn. De zoektocht wordt vrijdagmiddag stopgezet. De waarschuwing was niet langer geldig. Wel benadrukt Grubert dat de grote zoekactie juist was, gezien de meldingen.

Zo komt de zoektocht naar de leeuw(in) op een opmerkelijke, zij het niet geheel onverwachte manier ten einde. Achim Gruber, hoogleraar diergeneeskunde aan de Freie Universität Berlin, zei donderdag bijvoorbeeld al dat hij er niet zeker van was dat het daadwerkelijk om een leeuwin ging. “Het overtuigende bewijs ontbreekt,” zei hij tegen de lokale omroep RBB.

Derk Ehlert, wildedierenexpert in Berlijn, vond het verdacht dat er weinig tot geen (betrouwbare) sporen werden geconstateerd. “Ik geloof de getuigen natuurlijk,” zei hij. “Maar een leeuw kan niet zomaar verdwijnen. Het is wel erg opvallend dat op de plek waar de leeuw gefilmd werd, zelfs geen pootafdruk is gevonden.” Waar dat dier in het filmpje dan vandaan komt, is nu de grote vraag.

Hoe reageerden de Berlijners?

De ordediensten rukten groot uit. Vrijdagochtend waren alweer meer dan honderd politiemensen op zoek nadat er ’s nachts ook agenten doorwerkten met speciale nachtkijkers. Donderdagavond waren er zelfs meer dan tweehonderd agenten en specialisten ter plaatse. Er werd gewerkt met drones – om het dier te spotten, maar ook om hun veiligheid te waarborgen, benadrukte de politie.

Het zwaartepunt van de zoektocht lag in het zuiden van de stad, aldus een woordvoerder. En dan met name rond Kleinmachnow, waar het dier is gefilmd.

In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen er geen nieuwe meldingen binnen. Ja, er werd wel leeuwengebrul waargenomen, maar dat bleken jongeren met een speaker. “Dat helpt de politie noch de gemeente in de zoektocht naar het dier,” zei de politie daarover.

Berlijners van de zuidelijke randgemeenten reageerden wisselend. “Ach ja, de leeuw schijnt al een wild zwijn te hebben verslonden,” zegt iemand tegen de zender WDR. “Die is allang verzadigd en slaapt de rest van de dag.” Een inwoner van Kleinhmachnow zegt tegen de krant Taz dat de buurtapp is ontploft. “Ik ben voor de zekerheid maar boodschappen gaan doen met de auto in plaats van de fiets.”

Waren er leeuwen vermist?

Brandenburg meldde dat er in de deelstaat 23 leeuwen bekend zijn bij drie circussen, twee dierentuinen en één particulier. Anders dan in Berlijn is het houden van leeuwen in Brandenburg in principe toegestaan. Maar geen van de 23 werd vermist. Ook de Berlijnse dierentuinen lieten binnen de kortste keren weten dat hun leeuwen gewoon ter plekke zijn. Logisch, zo blijkt nu.

Over de auteur: Sam de Graaff is buitenlandcoördinator bij Het Parool. Hij schrijft onder meer over de laatste ontwikkelingen in Rusland en Duitsland.