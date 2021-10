Burgemeester Raggi van Rome lijkt op weg naar de uitgang

In zo’n 1200 gemeentes stemmen Italianen dit weekend voor een nieuwe burgemeester. Na vijf moeizame jaren lijkt de ooit veelbelovende burgemeester Virginia Raggi (Vijfsterrenbeweging) van Rome op weg naar de uitgang.

De winst van Virginia Raggi bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rome in 2016 was een groot succes voor de Vijfsterrenbeweging. Na Turijn was ook de Italiaanse hoofdstad in handen van de jonge politieke beweging, zeven jaar daarvoor opgericht door komiek Beppe Grillo. In Rome waren de verwachtingen hooggespannen, de jonge burgemeester leek de verandering die de verwaarloosde en failliete stad dringend nodig had. Ze beloofde alternatief vervoer voor het vastlopende verkeer, een duurzamer afvalverwerking en een transparantere overheid zonder corruptie. Maar de realiteit bleek een stuk weerbarstiger.

Vervoer

Pogingen om de Romeinen alternatief vervoer aan te bieden zijn volledig mislukt. Het streven om hen uit de auto te krijgen is nobel in een stad met 2,7 miljoen auto’s en 2,8 miljoen inwoners. Hoewel burgemeester Raggi het chronische verlies van het gemeentevervoersbedrijf wist om te buigen in winst, is het aantal stadsbussen afgenomen en is het gemiddelde aantal kilometers dat Romeinen in een stadsbus zitten gedaald. Ook het op grote schaal aanleggen van fietspaden en het promoten van elektrische leensteps blijkt niet de oplossing voor de aanhoudende vervoersproblemen in Rome. De chaos blijft, soms wordt hij zelfs groter.

Een net geopend fietspad in het noordwesten van de stad moest in allerijl weer worden afgebroken, omdat het de doorstroming van het verkeer belemmert en de ambulances naar het nabijgelegen ziekenhuis blokkeert. Burgemeester Raggi grossiert in grote woorden en goede bedoelingen, maar de uitvoering is regelmatig ronduit beroerd.

Afval

Het vuilnisprobleem van Rome is de laatste jaren alleen maar gegroeid, vooral door het ontbreken van goed beleid. De vorige burgemeester, Ignazio Marino, sloot na jarenlang boetes vanuit Brussel Romes immense vuilstort Malagrotta. Marino had een alternatief klaar, maar dat plan belandde na zijn vertrek in een la. Zijn opvolger had op wat vage slogans na, geen idee.

Het percentage gescheiden afval moest fors omhoog, schreef Raggi vijf jaar geleden in haar verkiezingsprogramma. Er moesten recycling-installaties worden gebouwd en het afval moest huis aan huis worden opgehaald. Na vijf jaar wordt 46 procent van het afval gescheiden ingezameld – 3 procent meer dan in 2016, zijn er geen nieuwe afvalverwerkingsinstallaties of alternatieve vuilstortlocaties en staan er nog grote vuilcontainers in de straten van Rome.

Dat het bestuur van het gewest Lazio al jaren ruziet met de burgemeester over een oplossing van het probleem, waar ze gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, helpt de stad Rome en burgemeester Raggi ook niet. De stad ligt er viezer bij dan vijf jaar geleden en ook de gaten in de weg, een ander groot probleem, zijn er niet minder om. Dit ondanks verwoede pogingen om in het laatste halfjaar voor de verkiezingen de straten opnieuw te asfalteren. Geen verkiezingsstunt beweren ze in het stadhuis, maar ‘vanwege gevaar voor corruptie is de bureaucratische weg zeer lang’.

Gemeentebestuur

Behalve tegenwerking van buitenaf – waar de burgemeester graag mee schermt, als zaken tegenzitten is het steevast de schuld van een ander – boterde het ook niet heel erg in het gemeentebestuur. In vijf jaar tijd raakte Raggi zeventien(!) wethouders kwijt. Sommigen door interne conflicten, anderen door juridische onderzoeken. Zo werd Raggi’s naaste medewerker, Raffaele Marra, een paar maanden na haar aanstelling als burgemeester, veroordeeld wegens machtsmisbruik. Haar imago van onkreukbare corruptiebestrijder lag al vrij snel aan diggelen.

Raggi’s grootste succes in deze vijf jaar is het bestrijden van de georganiseerde misdaad in de stad. De criminele families Casamonica-Spada, die in Rome de drugshandel met harde hand ­bestieren, werden grotendeels opgerold. De rechter oordeelde afgelopen maand dat het maffiose families betrof en veroordeelde vooraanstaande leden van de families tot hoge gevangenisstraffen.

In de aanloop naar de verkiezingen gaf Raggi zichzelf een negen voor haar eerste termijn en stelde zich met de slogan ‘avanti con coraggio’ (moedig voorwaarts) kandidaat voor een nieuwe termijn.

Beppe Grillo beeldde de burgemeester op zijn populaire blog af als Romeinse gladiator; Virginia Raggi die het moedig opneemt tegen de duistere krachten in de stad.

Dat is ook hoe Virginia Raggi zichzelf graag ziet, veel Romeinen denken daar inmiddels echter heel anders over. Ze staat in de laatste peilingen op ongeveer 15 procent.