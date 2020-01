Buitenlandse Zaken: reis niet naar Sydney

Batemans Bay in New South Wales. Beeld AFP

Als het niet noodzakelijk is, kun je volgens Buitenlandse Zaken beter niet gaan.

In de staat is de noodtoestand uitgeroepen. Die duurt van 3 januari tot 9 januari. Er zijn momenteel meer dan 100 bosbranden in New South Wales. Ook in buurstaten South Australia en Victoria woeden bosbranden.

Tienduizenden toeristen en bewoners van New South Wales worden geëvacueerd. Komend weekend stijgt de temperatuur naar verwachting tot boven de 40 graden. Gecombineerd met harde wind levert dat een groot gevaar op voor verdere uitbreiding van de bosbranden.

De bosbranden, die dit jaar uitzonderlijk groot en verwoestend zijn, hebben tot nog toe zeker veertien mensenlevens geëist.

Reisadvies #Australië: Vanwege de bosbranden geldt vanaf vrijdag de noodtoestand voor New South Wales. De lokale autoriteiten adviseren dringend alle inwoners en toeristen af te reizen naar veiliger gebied.



Lees voor meer informatie het reisadvies:https://t.co/AIimo7VAao pic.twitter.com/LAKZnSCKqd — 24/7 BZ (@247BZ) 2 januari 2020

Klimaatdiscussie laait op

Behalve de zorgwekkende bosbranden, woeden in het land momenteel ook felle discussies over het omstreden klimaatbeleid van de Australische regering. Milieubewegingen beschuldigen premier Scott Morrison ervan dat hij indirect bijdraagt aan toekomstige branden, vanwege zijn steun aan de nationale kolenindustrie.

Het is het bekende verhaal van het afwegen van economische belangen tegen die van het milieu. Australië is niet alleen een van de grootste kolenexporteurs ter wereld, maar ook een van de grootste uitstoters van het broeikasgas CO2. Volgens premier Morrison heeft dat niets te maken met de bosbranden die zijn land momenteel teisteren, maar klimaatwetenschappers stellen dat de opwarming van de aarde door CO2 wel degelijk bijdraagt aan een langer bosbrandenseizoen met bovendien grote vuren.

In het verleden konden megabranden in Australië nog redelijk in de hand worden gehouden door aan het begin van het brandseizoen preventieve vuren aan te steken. Maar dat kan alleen op bepaalde, vochtige, dagen en die waren dit jaar uiterst zeldzaam.