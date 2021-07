Buitenlandse media: ‘achterbakse’ aanslag op ‘Nederlands bekendste journalist’

Prominente misdaadjournalist neergeschoten in het centrum van Amsterdam,’ meldt The New York Times. Beeld New York Times

Wie woensdagochtend een rondje maakte langs internationale nieuwssites, ontkwam niet aan de aanslag van dinsdagavond. Het nieuws over De Vries prijkt prominent op de websites van onder meer de BBC, The New York Times en het Duitse Bild. Persbureaus Belga en Reuters stuurden een alarm uit.

‘Peter R. de Vries werd een nationale bekendheid met het verslaan van misdaden waarvan hij nu zelf slachtoffer is geworden,’ schrijft de BBC in een analyse. ‘De aanslag op zijn leven schokt niet alleen de Nederlandse samenleving, maar zijn vakgebieden – de journalistiek en de rechtspraak – in het bijzonder.’

De Britse omroep beschrijft hoe De Vries betrokken was bij de ontvoeringszaak van Freddie Heineken en hoe hij in 2008 een Emmy won voor zijn uitzending over de verdwijning van Natalee Holloway. De Vries verscheen destijds vaak in Amerikaanse talkshows, zoals die van Larry King.

Ook in de VS is veel aandacht voor de aanslag. ‘Prominente misdaadjournalist neergeschoten in het centrum van Amsterdam,’ meldt The New York Times. De krant schrijft over de rol van de Rotterdamse haven in de internationale drugshandel en over meerdere aan drugs gerelateerde schietpartijen de afgelopen decennia.

Nationale held

‘Achterbakse aanslag op een Nederlandse journalist,’ bericht de Duitse boulevardkrant Bild. De krant haalt ook de woorden aan van burgemeester Femke Halsema, die De Vries gisteravond omschreef als ‘een nationale held’. Weekblad Der Spiegel schrijft over ‘een schokkende aanslag’.

De Belgische krant Het Laatste Nieuws noemt De Vries in een profiel ‘Nederlands bekendste journalist’. De krant schrijft uitgebreid over De Vries, zijn rol in het oplossen van cold cases en zijn hulp aan kroongetuige Nabil B. ‘Er hing een aura van onaantastbaarheid rond hem, maar Peter R. de Vries is dan toch kwetsbaar: de bekendste misdaadverslaggever van Nederland kreeg dinsdagavond in Amsterdam een kogel door het hoofd.’

Het nieuws over De Vries haalde zelfs de South China Morning Post, dat schrijft over een ‘brutale aanval in hartje Amsterdam’. Een die volgens de krant ‘ongebruikelijk gruwelijk’ is voor Nederlandse begrippen.