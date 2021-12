Bubbelmania regeert wereldwijd, we drinken weer volop champagne

De champagneverkoop keert terug op het vertrouwde niveau dankzij wereldwijd enthousiasme voor de bubbels. Champagneboeren staan met hun ogen te knipperen over de reactie na de vorig jaar ingezakte markten.

Het is crisis, corona waart wereldwijd rond, maar de champagneflessen ploppen op tal van plekken massaal open. “We komen dit jaar uit op een verkoop van meer dan 300 miljoen flessen: dat is sinds 1999 niet meer vertoond,” laat de branchevereniging Comité Champagne weten. “Als je naar de omzet kijkt, komen we in 2021 boven de 5,5 miljard euro uit. Dat is financieel gezien het beste jaar ooit voor champagne,” zegt Jean-Marie Barillère van de vereniging van champagnehuizen UMC.

De Franse bubbeldrank is dit jaar letterlijk niet aan te slepen. Niet in Frankrijk en vooral niet in het buitenland. De vraag explodeert wereldwijd.

Bij het wereldberoemde Taittinger wordt nu regelmatig nee verkocht. De collega’s van Philipponnat melden dat sommige van hun champagnesoorten volledig uitverkocht zijn. Billecart-Salmon verkoopt van een van z’n merken nog maar maximaal twaalf stuks per klant. Op de zeer gespecialiseerde website plus-de-bulles.com waren de merken Krug en Dom Pérignon begin december uitverkocht.

2020 was juist een slecht jaar. De verkoop stortte in en de omzet kelderde, vanwege corona en de lockdowns die wereldwijd werden ingevoerd. Cafés en restaurants sloten de deuren. Het aantal verkochte champagneflessen daalde over de hele wereld met maar liefst 18 procent.

Onlinebestellingen

Dat crisisjaar wordt nu niet alleen goedgemaakt, maar weggevaagd. Dagblad Le Monde bestempelde 2021 al tot ‘het jaar van de gekte’, gezien de mondiale bubbelmania. “Ik doe dit werk nu vijftig jaar en zoiets als nu heb ik nog nooit gezien,” zei topman Fabrice Rosset van champagnehuis Deutz tegen de krant. “Onze verkoop ligt nu 35 procent hoger dan in 2019, en dat was tot nu toe ons recordjaar.’’

Voor de stormachtige groei zijn verschillende verklaringen. Bijna de helft van alle officiële Franse champagnes wordt in Frankrijk zélf verkocht en geconsumeerd. Daar is, met de komst van de coronapas, de horeca dit jaar weer opengegaan. Dat maakt een groot verschil met 2020, toen cafés en restaurants langdurig gesloten waren.

“Maar mensen zijn ook meer thuis gaan drinken,” aldus de UMC. “Begin 2021 was er in heel veel landen in de wereld een nieuwe lockdown, maar dat had geen nadelig effect op onze verkoop.’’ De onlinebestellingen, óók van particulieren, hebben een enorme vlucht genomen.

Dat speelde bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, na het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt. Amerikanen konden tijdens lockdowns niet meer uit eten. Ze bestelden vaker online dure Franse champagnes voor thuis. Toen de restaurants weer opengingen, bestelde de horeca weer champagne, maar bleven de Amerikanen óók voor thuis bestellen.

Frustratie corona

Er speelt mogelijk ook een psychologische reden. Het drinken van champagne lijkt bijna een ‘daad van verzet’ te zijn geworden – voor mensen met genoeg geld.

“Mensen zijn tijdens corona gefrustreerd geraakt. De horeca ging dicht, de vrijheid werd aan banden gelegd,” zegt Grégoire van den Ostende, directeur Benelux van het Comité Champagne. “Ter compensatie zijn mensen duurdere wijnen gaan kopen voor thuis, en ook champagnes. Het is een soort reactie: ondanks alles wat er gebeurt, gaan we dóór met leven, we willen blijven genieten van het leven. Maar dan vaker in kleine kring thuis, dus anders dan vroeger.’’

Nederland stond in 2020 nog op de tiende plaats van belangrijkste exportlanden voor champagne. Er werden bijna 2,9 miljoen flessen leeggedronken: het hoogste cijfer in jaren.

Volgens de eerste schattingen zijn er ook in 2021 in Nederland méér flessen ontkurkt dan voorheen. “We hebben nu alleen nog de cijfers tot en met oktober: de export naar Europese landen steeg in die periode met 16 procent ten opzichte van 2019. Die trend geldt ook voor de Beneluxlanden, inclusief dus Nederland,” zegt Van den Ostende.