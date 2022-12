Brussel verheft stem tegen Twitter na schorsing journalisten: ‘Er zijn rode lijnen’

Het account van Ryan Mac, journalist van The New York Times, werd opgeschort. Beeld Twitter

De EU heeft onlangs nieuwe regels ingevoerd om de persvrijheid en andere rechten van gebruikers op platforms zoals Twitter te beschermen. En er komt een nieuwe Europese wet voor persvrijheid aan, brengt Eurocommissaris Jourova in herinnering. Aan dat eerste pakket nieuwe regels moet Twitter zich waarschijnlijk tegen maart volgend jaar al houden, op straffe van boetes.

“Elon Musk moet dat beseffen,” aldus Jourova. “Er zijn rode lijnen. En sancties, binnenkort.”

Journalisten geschorst

Technologieverslaggever Drew Harwell van The Washington Post is een van de geschorste journalisten, net als Ryan Mac van The New York Times en CNN-verslaggever Donie O’Sullivan. De accounts van deze journalisten zijn alle opgeschort.

Het bedrijf is door CNN om een reactie gevraagd. Op basis van het antwoord zal het medium ‘de relatie met het platform evalueren’, stelt een CNN-woordvoerder. De hoofdredacteur van The Washington Post, Sally Buzbee, stelt dat de journalisten ‘onmiddellijk hun toegang tot het platform terug moeten krijgen’.

Musk liet op Twitter weten dat ‘elk account dat de live-locatie van andere gebruikers deelt, wordt opgeschort. Ook als het slechts gaat om links naar sites met de live-locatie’.

Nieuwe regelgeving

Musk doelt op een omstreden regel die hij een dag eerder introduceerde op het platform en die een discussie ontketende over de vrijheid van meningsuiting op Twitter. De miljardair, sinds oktober eigenaar van het sociale medium, noemde die vrijheid kort na zijn aankoop een groot goed. Hij zei dat zelfs een account dat zijn privéjet volgt daarom op het platform mag blijven, ook al brengt dat zijn eigen veiligheid in gevaar.

Woensdag kwam Musk echter terug op die beslissing. Het Twitteraccount @ElonJet werd geschorst, net als dat van de Amerikaanse student Jack Sweeney die het creëerde. Musk zei dat hij dit deed wegens de nieuwe, door hem geïntroduceerde regelgeving, die gebruikers van Twitter dus verbiedt om de live-locatie van andere gebruikers te delen.