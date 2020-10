Brussel sluit cafés en bars voor een maand

Brusselse cafés, bars en andere drankgelegenheden moeten vanaf donderdag een maand lang sluiten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.

Dat heeft de Brusselse minister-president woensdag bekendgemaakt, melden Belgische media. Tijdens een crisisberaad met de burgemeesters in het gewest werd daarnaast tot een Brussels alcoholverbod besloten in de openbare ruimte. Restaurants mogen openblijven zolang ze de anderhalvemeterregel in acht houden.



Brussel volgt het voorbeeld van Parijs, dat dinsdag zijn horeca grotendeels op slot gooide. Ook daar mogen restaurants open blijven onder strenge voorwaarden en tot 22.00 uur.



Dinsdag werden de coronamaatregelen in heel België aangescherpt. Vanaf vrijdag moeten restaurants en cafés in het hele land om 23.00 uur sluiten. Daarnaast mogen maximaal vier personen aan dezelfde tafel zitten in restaurants.



Het aantal positieve coronatests neemt de afgelopen dagen sterk toe in België. Het zevendaags gemiddelde lag dinsdag op 2.446 nieuwe besmettingen per dag. Ruim 1 op de 5 nieuwe gevallen is een twintiger, aldus de Belgische autoriteiten.