Brussel komt met regels om verpakkingsafval fors te verminderen

Plasticafval Beeld Getty Images

Het is Brussel er vooral om te doen van de hoeveelheid afval die ontstaat door onder meer het gebruik van koffiepads, boodschappentassen en wegwerpwaterflessen terug te dringen. Alle verpakkingen zouden recyclebaar moeten zijn en zaken als theezakjes en appelstickers zouden composteerbaar moeten zijn. De Europese Commissie maakt de plannen later op woensdag bekend.

De voorstellen moeten ook zorgen voor reductie van de uitstoot van schadelijke gassen. Doel van de strengere regels is onder andere de hoeveelheid verpakkingsafval tegen het einde van dit decennium 5 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2018, meldt persbureau Bloomberg op basis van een conceptversie van de plannen. Ook de Volkskrant berichtte al over de ophanden zijnde maatregelen.

Een reductie met 5 procent lijkt misschien weinig, maar de hoeveelheid afval en de bijbehorende uitstoot nemen toe door de groeiende e-commerce en doordat bedrijven blijven zoeken naar innovatieve manieren om hun producten te verkopen.

De inspanning kan een domino-effect hebben en ook leiden tot een geringere afvalproductie buiten de Europese Unie, aangezien de EU de grootste interne markt is. Volgens Piotr Barczak, senior beleidsmedewerker circulaire economie en afval bij het Europees Milieubureau, is verpakkingsafval de snelst groeiende afvalstroom.

De nieuwe regels zouden gevolgen hebben voor industrieën variërend van voedselproductie tot consumentenelektronica en chemische productie. In de EU komt ongeveer 40 procent van het plastic- en de helft van het papiergebruik voor rekening van verpakkingen. Vaak is hergebruik of recycling moeilijk als gevolg van het ontwerp van de verpakking. Bepaalde sectoren zoals de bierindustrie zullen volgens het plan hun verpakkingen meer op elkaar moeten afstemmen. Daardoor gaan flessen weer meer op elkaar lijken.

Verder moet meer ingezet worden op statiegeldsystemen. Het doel daarvan is een inzamelingspercentage van 90. Als staten kunnen aantonen dat zij dat doel op een andere manier hebben bereikt, kunnen zij van de nieuwe maatregelen worden vrijgesteld.

‘Een circulaire economie van verpakkingen zal helpen de economische ontwikkeling los te koppelen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen,’ aldus de Europese Commissie in het ontwerp, dat nog kan worden herzien.

De voorstellen zullen waarschijnlijk op verzet stuiten van de verpakkingsindustrie en hun klanten, die mogelijk meer kosten moeten maken om recyclingsystemen op te zetten of alternatieve materialen te vinden.