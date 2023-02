Bruinvis verdwijnt mogelijk uit de Oostzee door explosies Nordstream

De explosies bij de gaspijplijnen en de nasleep daarvan kunnen mogelijk het einde betekenen voor de bruinvissenpopulatie in de Oostzee. Beeld Getty Images

Niet Rusland of Europa, maar het leven in zee is de grote verliezer van de explosies bij de gaspijpleidingen Nordstream, waarbij ook schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Een onbekend aantal bruinvissen, kabeljauwen en zeehonden is gedood, andere dieren hebben blijvende schade opgelopen.

Dat concluderen Deense, Poolse en Duitse onderzoekers in een gezamenlijk rapport.

Doof of dood door de klap

De eerste klap kwam natuurlijk door de explosies zelf, die de gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in september zwaar hadden beschadigd. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat alle kleine zeezoogdieren die binnen 4 kilometer van de knallen zwommen, direct zijn gedood door de schokgolven. Bruinvissen en zeehonden tot op 50 kilometer van de explosies zijn mogelijk doof geworden.

Mogelijk nog ingrijpender voor de fauna in de Oostzee is dat door de explosies chemisch afval is vrijgekomen dat daar in het verleden gedumpt was. Volgens de onderzoekers is 250.000 ton vervuilde zeebodem losgeraakt.

En dat is vooral slecht nieuws voor kabeljauwen en bruinvissen, want die hebben hun paringsgebied in het getroffen gebied. Vissen en zeezoogdieren die zijn blootgesteld aan de giftige stoffen kunnen ziek worden, doodgaan of problemen krijgen zich voort te planten, zegt de Deense onderzoeker Hans Sanderson in The Copenhagen Post.

Gedumpte giftige stoffen

Voor de bruinvissenpopulatie in de Oostzee zou dit alles het einde kunnen betekenen. In de zee, die omsloten wordt door Scandinavië, Duitsland, de Baltische Staten en Rusland, leven nog maar zo’n vijfhonderd van de zeezoogdieren, die veel weg hebben van dolfijnen. Omdat de populatie zo klein is, kan het verlies van een paar dieren al grote gevolgen hebben voor het voortbestaan.

Wie achter de vier explosies bij de twee gasleidingen zat, is nog steeds niet duidelijk. Het Zweedse Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek. Vorige maand weersprak Washington een blogpost van de omstreden onderzoeksjournalist Seymour Hersh, waarin hij beweerde dat de VS achter de sabotage zat. Andersom is er ook geen bewijs voor claims dat Rusland achter de aanslag zit.