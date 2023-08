Brugts overtuigt tegen Vietnam, net als heel Oranje: ‘Er komt een mooie generatie aan’

Met een goal in de 93ste minuut schoot Esmee Brugts (20) Nederland tegen IJsland naar het WK. Dinsdag gaf ze met twee prachtgoals tegen Vietnam opnieuw haar visitekaartje af – net als de rest van Oranje, dat zondag in de achtste finale staat.

“Praat maar met haar, zij is véél belangrijker.” Het was een veelzeggend beeld, dinsdag in de catacomben van het Forsyth Barr Stadium in Dunedin. Sterspeler Lieke Martens doet een stapje opzij en verlegt de aandacht naar Esmee Brugts, die als ‘Player of the Match’ met een enorme trofee in haar handen komt aangelopen.

“Die komt op mijn kamer,” zegt de 20-jarige Brugts met een lach van oor tot oor. “Mijn moeder vindt het leuk om dingen te bewaren. Posters, ingelijste shirtjes van PSV en Oranje, dat soort dingen. Deze komt er zeker bij, want er staan nog niet zo veel prijzen.”

Brugts ramde tegen Vietnam twee ballen op sublieme wijze in de bovenhoek. Daarmee had de jonge wingback, die bij PSV speelt als vleugelaanvaller, een groot aandeel in de 7-0 zege die Oranje als groepswinnaar naar de achtste finale van zondag (04.00 uur) in Sydney bracht. “Heel fijn dat het nu lukt op zo’n toernooi,” zegt Brugts, die vaak oefent op haar schot. “Ik schiet te weinig, vind ik eigenlijk.”

Na het WK gaat Brugts PSV verlaten. Waar ze naartoe gaat is nog onbekend – maar na haar beste wedstrijd in Oranje zal ze op nog meer lijstjes terecht zijn gekomen.

Toptransfer aanstaande

Dat een toptransfer aanstaande is voor Brugts, onderstreept bovendien de potentie van een nieuwe generatie. Dat ziet ook Martens. De 30-jarige aanvaller, die zelf ook een sterk WK speelt, geniet van de talenten: “Superbijzonder, die twee goals. Ze is nu al belangrijk voor ons. Het is ook echt een mooie generatie die eraan komt. Niet alleen Esmee, maar Wieke Kaptein ook hè? Als je ziet hoe die ballen aanneemt en opendraait, dat is toch genieten? Je ziet dat ze een nog betere jeugdopleiding hebben gehad en nóg vaker trainden dan wij deden. Het is te hopen dat ze zich nog verder kunnen ontwikkelen en dat zij ook mooie prijzen gaan winnen.”

Want inderdaad: twee fraaie goals tegen Vietnam is een mooi visitekaartje, maar wat uiteindelijk echt telt zijn hoofdprijzen. “De vorige generatie heeft een EK gewonnen, een zilveren WK-medaille mee naar huis genomen en zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen,” somt bondscoach Andries Jonker op. “Dat zijn absolute topspelers en het kan niet zo zijn dat iemand van 20 jaar met 20 interlands (Esmee Brugts, red.) al een topspeler is. Die heeft nog heel veel te bewijzen.”

Hoe dan ook ziet de toekomst van Oranje er goed uit. Niet alleen door het aandienen van toptalenten als Brugts en Kaptein, maar ook omdat Oranje onder 19 jaar onlangs de halve finale van het EK haalde. Jonker: “Daar ben ik zeer verheugd over, want als je goed telt hebben we in de toekomst nog meer van dit soort talenten nodig. Esmee, en ook Wieke, barst van het talent, maar ze hebben nog wel een erfenis over te nemen hoor.”

Mix van ervaring en talent

Brugts zelf ziet ook in dat er nog veel werk voor haar te verzetten is: “Je kunt wel zeggen dat er een nieuwe generatie komt, maar de mix van ervaring en jonge spelers is heel fijn. Ik ga ook niet zeggen dat de nieuwe generatie beter gaat worden. Ik maak nu twee goals, maar Sherida en Do (Spitse en Janssen, red.) knappen bijvoorbeeld weer heel veel vuil werk voor mij op.”

Met de mix van talent en ervaring is Oranje voorlopig een van de overtuigendste landen van dit WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Al te grote woorden zal je echter niet gauw horen vanuit het Nederlandse kamp. “Onze gedachte blijft: wij kunnen van iedereen winnen,” zegt bondscoach Jonker. Ook van Italië en Zuid-Afrika, de mogelijke tegenstanders in de achtste finale. “Maar nee, ik ga niet roepen dat we wereldkampioen worden. Dat moeten we maar laten zien.”