Britten ontdekken weer nieuwe mutatie van coronavirus: ‘Zeer zorgwekkend’

Beeld REUTERS

Vorige week werd al bekend dat - net als in het VK - ook in Zuid-Afrika een variant van het coronavirus rondwaarde. De twee nieuwe gevallen in het VK zouden weer een andere variant behelzen. “We hebben hier in het Verenigd Koninkrijk opnieuw twee gevallen ontdekt van een nieuwe variant,” sprak Hancock woensdagmiddag. “Deze nieuwe variant is zeer zorgwekkend, omdat hij nog verder gemuteerd lijkt dan de eerste variant die in ons land ontdekt is en nog sneller overdraagbaar.”

Het Britse John Hopkins Instituut meldt dat de nieuwe variant ‘erg anders is dan die in Zuid-Afrika rondgaat’ en ‘erg besmettelijk’.

Zojuist werd bekend dat in Israël de variant van het coronavirus die in het VK rondgaat is aangetroffen. Dat meldde een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid volgens persbureau Reuters.