Britten keuren coronapil goed die ernstige klachten voorkomt: ‘Dit is zeker hoopgevend’

De pil molnupiravir Beeld REUTERS

Het middel heet molnupiravir. De Europese toezichthouder, het EMA in Amsterdam, kijkt mee met de onderzoeken en komt binnenkort mogelijk met een oordeel. Als die waakhond positief is, zou het in Nederland gebruikt kunnen worden.

De goedkeuring is gebaseerd op positieve resultaten van een klinische studie, waarin molnupiravir tweemaal daags werd gegeven aan niet-gevaccineerde volwassen patiënten met milde tot matige Covid-19. De pil, die vernoemd is naar de hamer van de mythische figuur Thor (Mjöllnir), remt het virus. Daardoor is de kans dat je na een positieve test in het ziekenhuis belandt of aan de ziekte overlijdt aanzienlijk kleiner: maar liefst vijftig procent. Er zijn nog geen bijwerkingen van het middel ontdekt.

Het MHRA zegt dat uit de klinische data blijkt dat de covidpil het best werkt als ze ingenomen wordt bij het begin van de besmetting. Het MHRA raadt aan om de pil zo snel mogelijk na een positieve test in te nemen en binnen de vijf dagen na het opduiken van symptomen.

Op tijd

Viroloog Ab Osterhaus benadrukt dat het echt belangrijk is om er op tijd bij te zijn. “Bij dergelijke middelen wordt het effect na twee tot drie dagen al minder,” verklaart hij. Daarom ziet deze viroloog molnupiravir zeker niet als alternatief voor vaccineren. “Maar het is een extra middel in de strijd, dus dat is zeker hoopgevend. Het kan absoluut een reductie geven in ziekenhuisopnames.”

Daar sluit MHRA zich bij aan. “Molnupiravir is toegelaten voor gebruik bij mensen met milde tot matige Covid-19 en minstens één risicofactor om ernstige ziekte te ontwikkelen,” aldus de MHRA. Risicofactoren zijn obesitas, een leeftijd hoger dan zestig jaar, diabetes en hartziekte. Er wordt wel benadrukt dat dit geen alternatief is voor vaccinatie. “Dit betekent een doorbraak voor de meest kwetsbaren en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Zij zullen binnenkort deze innoverende behandeling krijgen.”

Of het middel ook in Nederland toegang krijgt, hangt af van wat de EMA beslist. Bovendien is het de vraag wat de coronapil gaat kosten, zegt Osterhaus. “En dan is er nog een logistiek probleem, omdat kwetsbare mensen die positief testen het middel zo snel mogelijk moeten krijgen. Als ze al in het ziekenhuis liggen, ben je te laat.”