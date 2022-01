Britten bereiden zich voor op ‘grote’ militaire inzet in Europa

De Britse premier Boris Johnson Beeld AP

De ‘grote’ militaire inzet wordt naar verluidt volgende week aangeboden aan de militaire leiding van de Navo. Het gaat om een verdubbeling van de ongeveer 1150 Britse militairen die nu al in Oost-Europese landen aanwezig zijn, evenals ‘verdedigingswapens’ die naar Estland kunnen worden gestuurd. Het Britse vliegdekschip HMS Prince of Wales staat tevens stand-by om ‘binnen uren’ ingezet te kunnen worden mochten de spanningen verder oplopen, aldus het kantoor van de premier.

“Dit pakket zou een duidelijke boodschap afgeven aan het Kremlin – we zullen hun ontwrichtende activiteiten niet dulden en we zullen altijd achter onze bondgenoten van de Navo staan in het licht van Russische vijandigheid,” zegt Johnson in een verklaring. “Ik heb onze strijdkrachten opdracht gegeven zich voor te bereiden om volgende week in heel Europa te worden ingezet, zodat we onze Navo-bondgenoten kunnen steunen.”

Johnson is van plan volgende week naar de regio rond Oekraïne te reizen, al is nog niet bekendgemaakt waar hij precies naartoe gaat en wanneer. Ook is hij van plan een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin te voeren.

Oplopende spanningen

De spanningen rond Oekraïne lopen al maanden op en Rusland heeft meer dan 100.000 militairen bij de Oekraïense grens paraat staan. Poetin beschuldigt het Westen ervan de veiligheidszorgen van Rusland in Oost-Europa, waaronder de aanwezigheid van westerse troepen in het gebied, niet serieus te nemen.

De Britse leider, die momenteel in eigen land onder druk staat vanwege een aantal lockdownschandalen, zegt dat het een ramp zou zijn voor Europa als Poetin kiest voor ‘bloedvergieten en vernietiging’. “Oekraïne moet vrij zijn om zijn eigen toekomst te bepalen.”

In Estland zijn nu meer dan 900 Britse militairen gestationeerd en in Oekraïne meer dan honderd, die daar deelnemen aan een trainingsmissie die in 2015 begon. Nog eens zo’n 150 Britten bevinden zich in Polen.

De Amerikaanse president Joe Biden zei vrijdag dat hij ‘binnenkort’ een klein aantal militairen naar Oost-Europese landen en Navo-bondgenoten zal sturen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bracht eerder al 8500 Amerikaanse militairen in staat van paraatheid voor uitzending naar Oost-Europa.