Britten aan de leiband van de Conservatieve Partij, nieuwe verkiezingen nog ver weg

Boris Johnson krijgt de schuld van de post-Brexit-chaos tijdens de pro-EU-demonstratie in Londen afgelopen zaterdag. Johnson heeft zich herkiesbaar gesteld. Beeld ANP / EPA

Een deel van de Britse passagiers aan boord van de vlucht van British Airways van de Dominicaanse Republiek naar London Gatwick jouwde Boris Johnson uit, toen hij naar stoel 34K in de economyclass liep. De politicus, in de zomer afgetreden als premier na een reeks schandalen, keerde zaterdag terug in het Verenigd Koninkrijk om na het ontslag van opvolger Liz Truss een nieuwe gooi naar het hoogste ambt te doen.

De aanblik van Johnson in de staart van het vliegtuig maakte de staat van wanorde in het land voor velen compleet. Hoe kon BoJo door de Conservatieve Partij in hemelsnaam worden gezien als een serieuze kandidaat om opnieuw zijn intrek in Downing Street 10 te nemen? De rest van de wereld keek de zoveelste act van de tragikomedie in Westminster met een mix van schaamte, leedvermaak en verbazing aan.

Geen verkiezingen

Het Verenigd Koninkrijk volgt de gewoonte van de meeste westerse landen niet. Waar het opstappen van een premier vrijwel overal automatisch tot nieuwe verkiezingen leidt, blijven de Britten vastzitten aan de regerende partij. Sinds het Brexitreferendum van 2016 schuiven de Tories een vijfde prime minister naar voren. Vier van hen werden door henzelf en niet door de kiezer aangewezen.

Theresa May volgde David Cameron op na een interne race. Johnson nam haar plek over zonder inmenging van het volk. Hoewel de voormalige burgemeester van Londen in december 2019 wel een stembusgang uitschreef – en daarbij een meerderheid van tachtig zetels verkreeg – kwam Liz Truss na zijn vertrek zonder inmenging van de kiezer na hem aan de macht. Deze week volgt wederom een interne procedure.

De vreemd aandoende gang van zaken komt voort uit het kiesmechanisme. De partij met een meerderheid wijst de premier aan. Het staat de fractie vrij om, bijvoorbeeld na een motie van wantrouwen, een andere leider uit hun midden naar voren te schuiven. Verkiezingen moeten eens in de vijf jaar worden gehouden. Ze kunnen eerder worden uitgeschreven, maar er is geen verplichting.

Politieke zelfmoord

In theorie kunnen die verkiezingen slechts in een paar scenario’s worden afgedwongen. Liz Truss had koning Charles kunnen verzoeken om nieuwe verkiezingen af te kondigen. Of de monarch hieraan had meegewerkt, lijkt twijfelachtig. De Conservatieve Partij beschikt over een ruime meerderheid en wordt in staat geacht het land te leiden. Een verloren motie van wantrouwen in de regering zou eveneens de kiezer aan het woord laten.

Het kiesstelsel in het Verenigd Koninkrijk maakt de tweede optie nagenoeg onmogelijk. Anders dan in het proportionele systeem in Nederland, krijgt de winnaar in een kiesdistrict de beschikbare zetel. Individuele stemmen leveren geen mandaat op.

Als, zoals nu, de peilingen tegenvallen, zou het uitschrijven van landelijke verkiezingen politieke zelfmoord betekenen. Parlementariërs staan niet ‘hoog’ op een lijst, maar vertegenwoordigen een specifiek kiesdistrict.

De Conservatieve Partij heeft daarom geen enkel belang bij een stembusgang. Oppositiepartij Labour staat zodanig voor in de polls, dat slechts een handvol parlementariërs zou terugkeren in het Lagerhuis. De nieuwe leider – óf Rishi Sunak, óf Boris Johnson óf Penny Mordaunt – moet de vrije val eerst stoppen, voordat zo’n stap wordt overwogen. Volgens opiniepeiler YouGov wil het volk dat wél. Maar liefst 63 procent van de ondervraagden wenst vervroegde verkiezingen. Hun mening is weinig waard.