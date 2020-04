Britse wetenschappers: ‘Rigoureus testen op corona in één of meer steden’

Beeld ANP

In een brief in het wetenschappelijke blad The Lancet schrijven ze dat als gevolg van periodes van het deels loslaten en – bij het oplaaien van de epidemie – weer aanscherpen van restricties in afwachting van een vaccin, ‘tienduizenden, mogelijk honderdduizenden’ mensen zullen overlijden.

Een alternatief is een rigoureus testprogramma in één of meerdere steden met een paar honderdduizend inwoners. Van de huishoudens die negatief testen, kan iedereen zich vrijelijk door de stad bewegen. Huishoudens waarin iemand positief test, moeten in quarantaine – net zo lang tot iedereen negatief is getest.

Concreet bewijs

Aan de hand van het aantal infecties kunnen de autoriteiten bepalen hoe het landelijk beleid eruit zou moeten zien. ‘Wat de resultaten ook zijn, de uitkomsten bieden de mogelijkheid het beleid te stoelen op concreet bewijs in plaats van aannames uit rekenmodellen,’ aldus de auteurs. Het gaat om een kleine dertig Britse wetenschappers, onder wie hoogleraren epidemiologie.

Het door hun voorgestelde testprogramma vergt ruim 25.000 testen per dag per stad, schatten ze. De regering mikt op het uitvoeren van 100.000 tests per dag vanaf eind deze maand, aldus The Guardian. Critici betwijfelen of dat aantal haalbaar is.